Trzy areszty za wysadzenie bankomatu Data publikacji 11.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów z trzech garnizonów przyczyniły się do zatrzymania mężczyzn, którzy powodując wybuch włamali się do bankomatu w Cegłowie i usiłowali ukraść z niego pieniądze. Mieszkańcy Kielc w wieku od 30 do 43 lat usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim i policjantów tymczasowo aresztował zatrzymanych na okres 3 miesięcy.

Policjanci wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej z Kielc ustalili, że na terenie województwa mazowieckiego planowane jest włamanie do jednego z bankomatów. Biorąc powyższe pod uwagę, do działań zaangażowani zostali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, jak również Komendy Stołecznej Policji. Z uwagi na fakt, że ustalenia kryminalnych jasno wskazywały, że mamy do czynienia z niebezpieczną grupą, w zatrzymaniu udział mieli brać policjanci samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego.

Podejrzani zostali zatrzymani na terenie powiatu mińskiego. To właśnie w Cegłowie w ręce policjantów wpadło trzech podejrzanych. Pod osłoną nocy i przy użyciu materiałów wybuchowych spowodowali eksplozję. Jej następstwem było wysadzenie bankomatu z zawartością gotówki. Wielkim zaskoczeniem dla nich było pojawienie się policjantów. Zostali zatrzymani, zanim zdążyli ukraść kasetę z gotówką. Okazało się, że za zniszczeniem bankomatu i próbą kradzieży pieniędzy stoją mieszkańcy Kielc. Straty, jakie spowodowali, wysadzając bankomat wynoszą 100 tysięcy złotych.

Na tym jednak działania policjantów się nie zakończyły. Dalsze działania to proces. Śledczy z komendy stołecznej i prokuratury w Mińsku Mazowieckim musieli przygotować materiał, który nie będzie budził wątpliwości sądu i pozwoli na zastosowanie aresztów wobec zatrzymanych. Z jednej strony niezbędne było przesłuchanie osób, z drugiej oględziny pozwalające na zebranie jak największej ilości śladów, m.in. z zabezpieczonego pojazdu. Czynności pozwoliły na ustalenie, że mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat, używając mieszaniny gazów technicznych, doprowadzili do zniszczenia bankomatu metodą „na wybuch”, próbując dostać się do pieniędzy.

Ostatecznie mieszkańcom Kielc zostały przedstawione zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratora nadzorującego sprawę Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim zastosował wobec trójki zatrzymanych areszt tymczasowy na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KSP / kp)