Policjanci wyciągnęli z rzeki nietrzeźwego mężczyznę Data publikacji 11.12.2019 We wtorek 10 grudnia kilkanaście minut przed godziną 11.00 oficer dyżurny kłobuckiej Policji otrzymał anonimowe zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który na ul. Parkowej obok rzeki miał zataczać się i przewracać. Na miejsce od razu pojechali policjanci, zaniepokojeni informacją o nietrzeźwym mężczyźnie obok rzeki. Okazało się, że pomoc przyszła na czas, ponieważ mundurowi wyciągnęli z rzeki nietrzeźwego i przemoczonego mężczyznę.

Wczoraj, 10 grudnia br., kilkanaście minut przed godziną 11.00 oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał anonimową informację dotyczącą mężczyzny, który miał zataczać się i przewracać przy rzece Biała Oksza w Kłobucku. Zgłaszający podał, że mężczyzna znajduje się w okolicy mostku przy deptaku na ul. Parkowej.

Wobec okoliczności podanych w informacji od zgłaszającego, na miejsce od razu skierowani zostali policjanci z ogniwa patrolowo–interwencyjnego. Mundurowi obawiali się, że mężczyzna może wpaść do rzeki, co mogłoby zakończyć się tragicznie.

Korespondencję oficera dyżurnego odebrali również dzielnicowi, którzy pełnili służbę obchodową niedaleko miejsca wskazanego w zgłoszeniu. To właśnie policjanci pierwszego kontaktu po kilku minutach odnaleźli mężczyznę, który częściowo leżał w rzece i był cały przemoczony. Dzielnicowi od razu przystąpili do działania i wyciągnęli go na brzeg. Praktycznie w tym samym czasie, na miejsce dotarli mundurowi z patrolu, którzy pomogli przetransportować mężczyznę do radiowozu. Następnie stróże prawa zabezpieczyli go kocem termicznym i czuwali nad nim do czasu przyjazdu zespołu karetki pogotowia ratunkowego.

Okazało się, że mężczyzną wyciągniętym z rzeki był 57-letni mieszkaniec Kłobucka, który znajdował się pod silnym działaniem alkoholu. Ostatecznie, po zaopatrzeniu medycznym i przebadaniu mężczyzny przez lekarza, mieszkaniec Kłobucka został odwieziony do miejsca zamieszkania i przekazany pod opiekę rodziny.

Biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia, można stwierdzić, że bardzo dobra reakcja przypadkowego świadka, który zauważył nietrzeźwego mężczyznę i powiadomił o tym Policję, a także szybkie i skuteczne działanie mundurowych prawdopodobnie pozwolił uniknąć tragedii.

(KWP w Katowicach / mw)