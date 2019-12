Policjanci w nocy odnaleźli zaginioną 89-latkę Data publikacji 11.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj po południu, 89-letnia kobieta, cierpiąca na zaniki pamięci wyszła z izby przyjęć sokołowskiego szpitala, miała pójść do domu, ale do niego nie dotarła. Po otrzymaniu informacji o zaginięciu starszej kobiety działania zostały podjęte błyskawicznie. Do poszukiwań zostali wezwani wszyscy policjanci sokołowskiej jednostki. Dzięki szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, w nocy policjanci odnaleźli kobietę całą i zdrową.

Przez prawie 8 godzin policjanci szukali 89-letniej kobiety, która wczoraj ok. godziny 15. opuściła izbę przyjęć sokołowskiego szpitala i oddaliła się w nieznanym kierunku. Po otrzymaniu informacji o zaginięciu starszej kobiety działania zostały podjęte błyskawicznie. Do poszukiwań zostali zadysponowani wszyscy policjanci pełniący służbę. W jednostce został też ogłoszony alarm. W ciągu kilkudziesięciu minut do służby stawili się policjanci przebywający w tym czasie na wolnym. Do poszukiwań został zadysponowany także policyjny pies tropiący. W poszukiwaniach brali udział również strażacy. Informacja o zaginięciu wraz ze zdjęciem zaginionej szybko została przekazana lokalnym mediom, co finalnie bardzo pomogło podczas działań poszukiwawczych.

W związku z tym, iż szybko zrobiło się ciemno, a temperatura na zewnątrz z każdą godziną była coraz niższa, sytuacja robiła się naprawdę bardziej dramatyczna. Do poszukiwań włączyli się również lokalni mieszkańcy. Odzew na portalach społecznościowych był tak duży, że przez kilka minut informacja o prowadzonych poszukiwaniach dotarła do bardzo dużej liczby mieszkańców. I to w dużej mierze informacje uzyskane od osób, które w tym dniu widziały kobietę przyczyniły się do ukierunkowania poszukiwań. Ponieważ jak się okazało seniorka poszła w całkowicie w przeciwnym kierunku niż jej dom. Na szczęście poszukiwania zakończyły się pomyślnie. Kobieta ok. 22. została odnaleziona przez policjantów ok. 5 km od miejsca zaginięcia. Była zdezorientowana i zmarznięta, ale cała i zdrowa.

Dzięki współpracy z lokalnymi mediami, informacja o zaginięciu kobiety została szybko nagłośniona, co w dużym stopniu przyczyniło się do jej odnalezienia. Sokołowska Policja serdecznie dziękuje wszystkim, którym los zaginionej starszej kobiety nie był obojętny i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w poszukiwaniach. Dzięki determinacji policjantów oraz informacjom uzyskanym od osób, które tego dnia widziały zaginioną, cała i zdrowa została odnaleziona.

Sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest współpraca wszystkich służb mundurowych, mediów oraz lokalnej społeczności. Dzięki takiej postawie wspólnie można wiele zdziałać.

Autor: asp. Jakub Więsak