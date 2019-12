Pojedynek na melodie Data publikacji 11.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 7 grudnia br. w specjalnym odcinku programu „Jaka to melodia” stanęły naprzeciw siebie drużyny Policji i Straży Granicznej. Na co dzień służby ściśle współpracujące ze sobą, tym razem rozegrały pojedynek na melodie i wiedzę muzyczną.

Drużynę Policji reprezentowali dwaj policjanci z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: mł. asp. Marek Jon i sierż. sztab. Dawid Wita. Marek Jon jest laureatem tytułu WiceŚlązaka 2014 r. Służy od 8 lat, gra na trąbce, jest specjalistą w dziedzinie PR-u, konferansjerem, a dodatkowo od niedawna prowadzi swoją własną audycję radiową. Dawid Wita jest również trębaczem, w służbie od 10 lat. Ponadto jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, dawcą szpiku kostnego, a prywatnie wielkim fanem motocykli.

Pojedynek między służbami lepiej rozpoczęli policjanci, zgadując z łatwością kolejne piosenki z listy. W ostatniej rundzie minimalnie lepsi okazali się funkcjonariusze Straży Granicznej i to oni ostatecznie weszli do finału, wygrywając cały odcinek. Wspólna zabawa, lecz także wspólny cel, połączyły obie służby. Pamiętając o wszystkich policjantach, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca, szczególnie w roku jubileuszowym 100-lecia polskiej Policji, wygrana została w całości przekazana na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

(sk)