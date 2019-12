Podziękowania od lubińskich policjantów dla dwóch dziewczynek ze Ścinawy za uratowanie człowieka Data publikacji 11.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dwie uczennice Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie mogą być wzorem dla swoich rówieśników. Dziewczynki bawiąc się w parku miejskim, jako jedyne wśród przebywających w tym miejscu osób, zainteresowały się starszym mężczyzną, który wpadł do rzeki, zaplątał się w zarośla i nie był w stanie samodzielnie wydostać się z wody. Dziewczynki poprosiły przechodnia, by zadzwonił pod nr alarmowy 112 i powiadomił policjantów. Wezwani na miejsce funkcjonariusze weszli do wody, wyciągnęli poszkodowanego na brzeg i udzielili mu pomocy przedmedycznej. Za uratowanie człowieka, okazaną empatię, wrażliwość i postawę godną naśladowania podziękowania i dyplomy wręczył dziewczynkom zastępca komendanta – podkom. Artur Ciupka.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie w parku miejskim w Ścinawie. Z niewyjaśnionych przyczyn, 62-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego wpadł do rzeki, zaplątał się w zarośla i nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Mężczyznę zauważyły bawiące się w parku dzieci, które powiadomiły dyżurnego lubińskiej komendy. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast został wysłany patrol lubińskich dzielnicowych. Funkcjonariusze zastali dziewczynki w wieku 8 i 13 lat, które wskazały mundurowym, gdzie znajduje się mężczyzna. Policjanci zauważyli 62-latka, który był zanurzony w wodzie, widać było jedynie jego głowę. Dzielnicowi bez chwili wahania weszli do rzeki, wyplątali mężczyznę z zarośli i wyciągnęli na brzeg, udzielając jak najszybciej pomocy przedmedycznej. Funkcjonariusze ściągnęli przemoczoną wierzchnią odzież i okryli mężczyznę kocem termicznym, monitorując przy tym jego funkcje życiowe. Poszkodowany wykazywał oznaki znacznego wychłodzenia organizmu. Zmierzona przez ratowników temperatura ciała mężczyzny wynosiła tylko 30 stopni. 62 - latek został przekazany załodze pogotowia ratunkowego i trafił do szpitala z objawami hipotermii.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie podinsp. Joanny Cichla, dyplomy i drobne upominki wręczył uczennicom podkom. Artur Ciupka, który wyraził nadzieję, że taka postawa jaką wykazały się Jessica i Oliwia, będzie wzorem do naśladowania nie tylko dla rówieśników dziewczynek, ale także dla osób dorosłych.

Policjanci przekazali również pozostałym uczniom drobne upominki w postaci kamizelek odblaskowych, aby każde dziecko było widoczne i bezpieczne na drodze.

(KWP we Wrocławiu / mw)