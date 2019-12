Pod wpływem alkoholu chciał przewozić autokarem małe dzieci Data publikacji 11.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko setka małych dzieci nie pojechała na swoją pierwszą wycieczkę. Oba autokary, które wysłał po nie przewoźnik nie powinny były poruszać się po drodze. Pierwszy miał niesprawny element układu odpowiedzialnego za hamowanie, drugi brak badań technicznych. Na domiar złego kierujący jednym z autobusów był pod wpływem alkoholu.

Jedno z przedszkoli w Świebodzinie zorganizowało wycieczkę do teatru dla maluszków w wieku od 3 do 6 lat. Dla wielu z nich miała to być pierwsza wycieczka, a dla wszystkich na pewno ogromna przygoda. Podróż autobusem, przedstawienie w dużym teatrze w Zielonej Górze,to wszystko wśród przyjaciół. Niestety ich wyjazd nie doszedł do skutku. Przezornie, dyrekcja przedszkola, zwróciła się do służb o skontrolowanie pojazdów, ponieważ na wycieczkę miało pojechać aż 92 dzieci. Na miejsce początkowo skierowany został patrol Inspekcji Transportu Drogowego. Kontrola stanu trzeźwości jednego z kierujących autokarem mężczyzn wykazała, iż może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce został natychmiast skierowany patrol policji. W toku wykonywanych czynności ustalono, że kierujący jest rzeczywiście po spożyciu alkoholu. Badanie wykazało 0,32 promila alkoholu w jego organizmie. Podczas kolejnych czynności funkcjonariusze ustalili, że pojazd nie posiada również badań technicznych dopuszczających go do jazdy oraz przewozu osób. Inspektorzy w trakcie kontroli drugiego pojazdu ujawnili także awarię sprężarki. W tego typu pojazdach (głównie autobusy i pojazdy ciężarowe) stosowany jest hamulec pneumatyczny. Wartość siły hamowania jest więc zależna od ciśnienia powietrza. W tym wypadku, szczególnie w takich warunkach drogowych, sprawność układu hamowania jest szczególnie istotna. Dzieci niestety nie udały się w podróż, ponieważ nie zdołałyby dojechać na czas, a nie było możliwości przesunięcia spektaklu. Ważniejszym jest jednak fakt, iż dzięki czujności dyrekcji przedszkola oraz sprawnemu i skutecznemu działaniu służb udało się zapobiec ewentualnej tragedii. Kierowca autokaru, który był w stanie po użyciu alkoholu za swoje czyny odpowie przed Sądem Rejonowym w Świebodzinie, na przewoźnika nałożone zostaną kary za stan techniczny pojazdów, które wysłał do przewozu dzieci.

mł. asp. Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie