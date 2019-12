Dzielnicowi przyszli z pomocą w samą porę. Wyważyli drzwi i uratowali chorego mężczyznę Data publikacji 12.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Młynar podczas obchodu służbowego bez chwili wahania wyważyli drzwi mieszkania, w którym leżał nieprzytomny i wyziębiony 56-latek. O tym, że coś może się z nim dziać zaalarmowała policjantów 87-letnia matka mężczyzny. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy mężczyzna żyje i teraz pod opieką lekarzy wraca do zdrowia.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj (11 grudnia) w jednej z niewielkich miejscowości na terenie gminy Młynary (pow. elbląski). Do będących w obchodzie dzielnicowych podeszła zdenerwowana kobieta, która poprosiła policjantów o pomoc. Nie mogła od kilku godzin skontaktować się ze swoim synem, a ponieważ mężczyzna chorował, obawiała się o jego życie. Reakcja dzielnicowych była natychmiastowa. Funkcjonariusze wyważyli drzwi i weszli do jego mieszkania. Okazało się, że mężczyzna leży nieprzytomny na ziemi i nie ma z nim żadnego kontaktu oraz nie reaguje na żadne bodźce. Dzielnicowi udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali karetkę. Lekarze stwierdzili, że pomoc przyszła w ostatniej chwili. 56-latek z powodu choroby był nieprzytomny oraz znajdował się w stanie hipotermii. Trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy. Dzięki szybkiej reakcji policjantów mężczyzna żyje i wraca do zdrowia.



Apelujemy o czujność! Jeżeli widzimy osobę chorą, samotna lub bezdomna potrzebująca pomocy, to nie wahajmy się zadzwonić pod bezpłatny 112. Jeden telefon może uratować czyjeś życie. Na pewno nie pozostawimy nikogo bez pomocy, a w razie potrzeby funkcjonariusze zabiorą potrzebującego do schroniska lub wezwą pomoc medyczną.

(js/rj)