Lubuski Sportowiec Roku – policjantka z szansą na tytuł Data publikacji 12.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj St. sierż. Sylwia Hajdamowicz, policjantka Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy, od przeszło 30 lat trenuje piłkę ręczną. Ma na swoim koncie liczne sukcesy. Aktualnie, po ośmiu meczach tegorocznego sezonu rozgrywek drużynowych II ligi kobiet, zajmuje pierwsze miejscu z wynikiem 87 bramek. Za jej dotychczasowe osiągnięcia zgłoszona została do plebiscytu Lubuski Sportowiec Roku.

St. sierż. Sylwia Hajdamowicz - policjantka Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy, która na co dzień dba o bezpieczeństwo na drogach. To także zawodniczka drużyny piłki ręcznej „Sparta - Iwanicki” Gubin, która od przeszło 30 lat związana jest z tą dyscypliną sportu. Sylwia znana jest jako zawodniczka, trenerka i sędzia piłki ręcznej. Wielokrotnie zaliczana była do jednych z najlepszych strzelczyń II ligi kobiet w Polsce. W ubiegłym sezonie zajęła drugie miejsce, z wynikiem 172 strzelone bramki w 16 meczach. Obecnie w rozegranych ośmiu meczach, strzeliła 87 bramek, co daje jej pierwsze miejsce. Jako drużyna zajmują ósme miejsce w tabeli. Ma na swoim koncie puchar dla najbardziej wartościowego zawodnika turnieju, a także liczne nagrody dla najlepszej strzelczyni. Jej osiągniecia doceniane były przez między innymi Burmistrza Gubina, który w 2017 roku wręczył jej puchar za godne reprezentowanie Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej. Sylwia Hajdamowicz to także społecznik, któremu leży na sercu dobro drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy. Aktywnie włącza się w zbiórkę krwi, a także jako potencjalny dawca szpiku wspiera walkę z nowotworami krwi, zachęcając kolejne osoby do rejestracji w bazie.

Sylwia ma szansę ponownie zostać docenioną. Za jej dotychczasowe osiągniecia zgłoszona została do plebiscytu Gazety Lubuskiej „Lubuski Sportowiec Roku”. To czy wybrana zostanie najpopularniejszym sportowcem, będzie zależało od Kapituły oraz czytelników gazety. Doceńmy jej osiągnięcia i oddajmy na nią głos. Szczegóły na stronie

https://gazetalubuska.pl/p/kandydaci/sportowiec-roku%2C1005893/?groupId=52399

Głosowanie na etapie powiatowym potrwa do 17 grudnia. Więcej o jej osiągnieciach w artykule sportowe sukcesy policjantki z Gubina

http://krosno.lubuska.policja.gov.pl/go3/serwis-informacyjny/aktualnosci/21599,Sportowe-sukcesy-policjantki-z-Gubina.html?search=73240237035938

podkom. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim