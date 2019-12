Policjanci z inowrocławskiej "drogówki" i przypadkowy kierowca ruszyli na pomoc dwóm kobietom Data publikacji 12.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Śliska nawierzchnia i trudne warunki jazdy najwyraźniej zaskoczyły podróżujące osobowym fordem kobiety. Samochód, którym jechał wylądował w rowie, na dodatek na boku. Na szczęście żadna nie odniosła obrażeń.

Wczoraj (11.12.19) rano dyżurny inowrocławskiej policji odebrał informację o kolizji w m. Ludzisko gmina Janikowo. Tam też skierował policjantów „drogówki”: sierż. szt. Marcina Rutkowskiego i sierż. szt. Jarosława Płaczkowskiego. Po drodze funkcjonariusze najechali na inne zdarzenie drogowe, do którego doszło najwyraźniej niemal chwilę wcześniej. Na poboczu drogi leżał przewrócony osobowy ford, w którym były uwięzione osoby. Działania ratownicze prowadzili jednocześnie dwaj policjanci i przypadkowo przejeżdżający tamtędy kierowca, który, gdy tylko zobaczył przewrócone auto, ruszył na pomoc.

Pojazd leżał na lewym boku i wyjście od strony kierowcy nie było w ogóle możliwe. Trzeba było działać tak, aby jak najszybciej wydobyć z samochodu dwie kobiety, przy czym jedna była w widocznej ciąży.

Funkcjonariusz wspiął się na pojazd, by móc dotrzeć do uczestniczek zdarzenia. Pozostali asekurowali go, aby samochód nie runął. Tym sposobem udało się oswobodzić kobiety w wieku 29 i 30 lat.

Policjanci zaprowadzili kobiety do radiowozu, by tam w cieple poczekały na pogotowie. Okazało się, że kobiety nie odniosły żadnych obrażeń.

Służby interweniowały także w związku z drugą kolizją w Ludzisku. Tam również rano osobowy opel wypadł z drogi. Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że jadąca nim 18-letnia kobieta, w trakcie wyprzedzania, na śliskiej nawierzchni zjechała na pobocze i uderzyła w ogrodzenie posesji. Jej również na szczęście nic poważnego się nie stało.

Aura pogodowa obecnie szybko się zmienia. Policjanci apelują o dostosowanie prędkości do warunków jazdy. Pamiętajmy, że drogi mogą być miejscami oblodzone, co może być przyczyną zdarzeń drogowych.