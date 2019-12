Na dzielnicowego zawsze można liczyć Data publikacji 12.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj „Gdzie jak nie na Policję...” - powiedziała 93-letnia mieszanka Węgrowa, która wczoraj zgłosiła się do komendy po pomoc. Zgubiła dowód osobisty co uniemożliwiło jej odbiór emerytury i zrobienie zakupów.

Wczoraj do Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie zgłosiła się 93-letnia mieszkanka miasta, która potrzebowała pomocy, ponieważ nie mogła odebrać emerytury w urzędzie pocztowym z uwagi na brak dowodu osobistego. Jak twierdziła zgubiła dokument. Po rozmowie dzielnicowy st. sierż. Przemysław Ostrowski wraz z panią pojechał do urzędu miasta by pomóc jej załatwić formalności. Z uwagi na wiek kobiety na prośbę policjanta pracownik przyszedł do radiowozu, gdzie dopełniono formalności i wydano seniorce stosowne zaświadczenie oraz poinformowano o dalszym toku postępowania w celu wyrobienia nowego dokumentu.

Następnie dzielnicowy zawiózł 93-latkę do urzędu pocztowego, gdzie mogła odebrać emeryturę. Policjant pomógł też starszej kobiecie zrobić zakupy. Następnie odwiózł kobietę do domu i przekazał pod opiekę rodzinie.

Autor: sierż. szt. Monika Księżopolska