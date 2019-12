Policjanci po pościgu zatrzymali obcokrajowców z kontrabandą Data publikacji 12.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Łomżyńscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Litwy jadących citroenem wypełnionym papierosami bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Mężczyźni chcieli uciec funkcjonariuszom nie zatrzymując się do kontroli. Jeszcze dziś najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, a ich dalszym losem zajmie się sąd.

Do zatrzymania dwóch młodych mężczyzn doszło we wtorek na terenie gminy Nowogród. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podejrzewali, że w jednym z pojazdów przewożona jest kontrabanda. Kierowca citroena już na terenie powiatu kolneńskiego nie zatrzymał się do kontroli. Wówczas rozpoczął się pościg, w trakcie którego ścigany próbował zepchnąć funkcjonariuszy z drogi.

Pościg zakończył się na terenie powiatu łomżyńskiego tuż przed policyjną blokadą z kolczatką drogową. Podejrzenia mundurowych potwierdziły się. W pojeździe znajdowało się ponad 20 tys. paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Obywatele Litwy: 22-letni kierowca i 29-letni pasażer trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś najprawdopodobniej usłyszą zarzuty. Kierowca dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do kontroli. Wprowadzenie na rynek zabezpieczonych papierosów naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad 460 tys. zł

(KWP w Białymstoku / mg)