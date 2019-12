„Patrz na mnie. Proszę” – tego apelu 7-latki nie można zignorować Data publikacji 12.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj „Patrz na mnie. Proszę” - to hasło kolejnego spotu stworzonego na potrzeby projektu edukującego zarówno pieszych, jak i kierowców w kwestii bezpiecznych zachowań na przejściach dla pieszych. Z takim apelem do uczestników ruchu drogowego zwraca się 7-letnia Lenka, która biorąc udział w realizacji spotu, wsparła w ten sposób braniewskich policjantów i samorządowców.

Ponad stu nagrodzonych uczestników konkursów, rozdanych tysiące odblasków, stworzone trzy profilaktyczne spoty, a przede wszystkim ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych - to efekt projektu ,,Patrz na mnie - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa". W realizacji projektu swoje siły połączyły Starostwo Powiatowe w Braniewie, Urząd Miasta w Braniewie oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

„Patrz na mnie" to nie tylko apel pieszych skierowany do kierowców, ale także komunikat od kierujących do niechronionych uczestników ruchu drogowego, by przed każdym przekroczeniem jezdni zachowali wszelkie środki ostrożności, czujnie obserwując tych, którzy właśnie dojeżdżają do przejść. Projekt miał na celu edukowanie pieszych w kwestii ich bezpieczeństwa na drodze, jak również kierowców pod kątem właściwych zachowań względem wspomnianej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na potrzeby projektu stworzone zostały spoty, mające na celu edukować zarówno pieszych, jak i kierowców w kwestii bezpiecznych zachowań na pasach. Filmy krótko, ale bardzo dosadnie pokazują w jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do tragicznych w skutkach zdarzeń z udziałem pieszych. Spoty powstały dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu policjantów, ich rodzin i firmy DRON X System, którą zarządza emerytowany funkcjonariusz Wiesław Jackowski. Pierwszy spot zaprezentowaliśmy już wcześniej na naszej stronie, przy okazji relacji z uroczystej gali podsumowującej projekt (o czym można przeczytać klikając link do komunikatu). Kolejny z tych spotów prezentujemy poniżej. Udział w nim wzięła 7-letnia Lenka – córka jednego z policjantów, która po raz kolejny wsparła funkcjonariuszy przy realizacji tego typu przedsięwzięcia.

Wkrótce zaprezentujemy ostatni z przygotowanych spotów.

(tm)