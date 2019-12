Policjantki zawsze gotowe do podjęcia interwencji Data publikacji 12.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Każdy policjant niezależnie od tego, jakie zajmuje stanowisko i co robi w służbie na co dzień, musi być przygotowany do natychmiastowego i prawidłowego podjęcia interwencji, gdy zachodzi taka potrzeba. Waśnie tak, jak zrobiły to warmińsko-mazurskie policjantki, wracające do swoich jednostek ze szkolenia. Dwie są oficerami prasowymi, trzecia dzielnicową, a czwarta specjalistką od profilaktyki. Na co dzień nie podejmują interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Jednak dzięki prawidłowemu przygotowaniu i posiadanym umiejętnościom szybko i skutecznie udzieliły pomocy potrąconej przez auto kobiecie i zabezpieczyły miejsce wypadku.

W środę (11.12.2019) chwilę po godz. 15:00 cztery policjantki wracały po zakończonym szkoleniu z Olsztyna do swoich jednostek. Asp. Agnieszka Filipska - oficer prasowy z KPP w Węgorzewie, asp. Mariola Jagodzińska - profilaktyk i mł. asp. Iwona Chruścińska – oficer prasowy z KPP w Giżycku oraz dzielnicowa asp. Marta Anuszkiewicz z KPP w Gołdapi zauważyły utrudnienia w ruchu drogowym, do jakich doszło w okolicach miejscowości Wopławki, w rejonie skrzyżowania dróg W591 z drogą 1608N. Jak się okazało, na drodze doszło do potrącenia 68-letniej mieszkanki gminy Kętrzyn. Piesza wysiadając z samochodu do przewozu osób, jadącego w kierunku Kętrzyna, postanowiła przejść na drugą stronę drogi w miejscu do tego nie przeznaczonym. Kobieta najprawdopodobniej weszła wprost przed jadący samochód dostawczy Volkswagen T4. Doszło do jej potrącenia bocznym lewym lusterkiem pojazdu.

Policjantki widząc potrzebę podjęcia interwencji natychmiast zareagowały, podejmując czynności do obsługi zdarzenia drogowego. Szybko rozdzieliły zadania między siebie i w sposób profesjonalny udzieliły pierwszej pomocy poszkodowanej pozostając przy niej do momentu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego, a także zabezpieczyły miejsce zdarzenia oraz przystąpiły do ręcznego kierowania ruchem na drodze. 68-latka z ogólnymi obrażeniami została odwieziona do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, a policjantki dokonały potrzebnych ustaleń i przekazały je funkcjonariuszom kętrzyńskiej jednostki, którzy wkrótce dojechali na miejsce zdarzenia.

W sytuacjach, w których liczy się szybkie i profesjonalne działanie, funkcjonariusz musi być przygotowany do podjęcia każdej interwencji, niezależnie od tego czym się zajmuje w służbie na co dzień. Każdemu takiemu zdarzeniu towarzyszą duże emocje, ale jak często mówią sami policjanci, adrenalina dodaje im wtedy sił i pomaga skoncentrować się na działaniu. Takie nagłe interwencje powodują napięcie i stres, ale jednocześnie dają radość i satysfakcję z pomocy udzielonej drugiemu człowiekowi. Policjantki znalazły się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i zadziałały w taki sposób, w jaki były do tego przygotowane.

(ab/tm)