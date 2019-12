Ponad 1300 praw jazdy zatrzymali wrocławscy policjanci, działając na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Koordynowanie, kontrola i nadzór nad ruchem-to tylko niektóre z zadań, które codziennie wykonywane są przez funkcjonariuszy z wrocławskiej drogówki. Każda służba policjanta w „białej czapce” jest inna, bo przecież nie ma dwóch takich samych kolizji ani dwóch takich samych wypadków. Niejednokrotnie mundurowi ocierają się także o ludzkie tragedie, pełniąc wówczas rolę swoistego psychologa. Aby tragicznych sytuacji na drogach było jak najmniej i abyśmy wszyscy podróżowali bezpiecznie, policjanci prowadzą różnego rodzaju akcje prewencyjno-kontrolne oraz profilaktyczne, a także szereg innych działań. W mijającym roku m.in. za brawurową, niezgodną z przepisami i często zagrażającą innym uczestnikom ruchu jazdę funkcjonariusze zatrzymali już ponad 1300 praw jazdy.

Każdego dnia po odprawach do służby, specjalistycznie wyszkoleni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wyjeżdżają na drogi miasta i powiatu wrocławskiego. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ponad miliona osób przemieszczających się po drogach regionu.

Należy pamiętać, że każdy policjant przed włożeniem „białej czapki” przechodzi szereg szkoleń z zakresu ruchu drogowego. Mundurowi nabywają podczas tych kursów specjalistycznych fachową wiedzę obejmującą obowiązujące przepisy, którą następnie stale aktualizują, śledząc zmiany legislacyjne w tym obszarze. Właściwa interpretacja obowiązujących regulacji prawnych, pozwala policjantom podejmować odpowiednie decyzje podczas codziennej służby.

Szkoląc się, funkcjonariusze ruchu drogowego odbywają zajęciach m.in. z techniki samochodowej, gdzie nabywają wiedzę w dziedzinie szeroko pojętej motoryzacji. Zapoznają się z przepisami dotyczącymi warunków technicznych pojazdów oraz kontroli ich stanu technicznego. W praktyce testują wszelkie układy odpowiadające za bezpieczeństwo we współczesnych autach, jak układ kierowniczy czy hamulcowy.

W zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego przewozu drogowego osób i rzeczy, policjanci nabywają umiejętności kontroli autobusów oraz samochodów ciężarowych. Szczegółowo zapoznają się także z budową i zasadą działania tachografów, a także przepisami dotyczącymi ich eksploatacji.

Mundurowi uczą się również w praktyce, jak prawidłowo i bezpiecznie kierować ruchem drogowym. Ich wiedza sprawdzana jest później na największych i najbardziej skomplikowanych skrzyżowaniach. Następnie przychodzi pora na doskonalenie techniki jazdy motocyklem szosowym i samochodem osobowym. Policjanci ćwiczą na autodromie, placu manewrowym, płycie poślizgowej, a także w znacznej części na drogach wojewódzkich. Doskonaląc się, pełnią też służbę z wykorzystaniem mierników prędkości oraz videorejestratorów.

Kolejnym ważnym elementem są zagadnienia związane z obsługą i rekonstrukcją wypadków drogowych. To właśnie w trakcie tego typu zajęć, funkcjonariusze z drogówki nabywają wiedzę w zakresie prawidłowego i bezpiecznego rozwiązywania zagadnień dotyczących zdarzeń drogowych.

Tak specjalistycznie przygotowani policjanci wracają później do wrocławskiej jednostki, żeby profesjonalnie pełnić służbę na możliwie najwyższym poziomie.

Obecnie ponad 230 osób pracuje w Wydziale Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Oprócz obsługi zdarzeń oraz działań na drogach miasta i powiatu wrocławskiego, realizują oni jeszcze szereg innych zadań. Jakich?

Zespól do spraw zwalczania agresji drogowej codziennie przyjmuje zgłoszenia od obywateli. Przesyłane są one drogą elektroniczną na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ” i dotyczą głównie rażącego łamania przepisów ruchu drogowego. Powołany zespół interweniuje w każdej sytuacji z tym związanej.

Policjanci prowadzą również zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół. Przygotowują także uczniów do egzaminów na kartę rowerową. Podczas pogadanek poruszane są tematy związane z bezpieczeństwem oraz właściwymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego. Każde spotkanie to duży wkład funkcjonariuszy w podnoszenie świadomości, prawidłową edukację komunikacyjną już od najmłodszych lat oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku policjanta w oczach małych wrocławian. Mundurowi prowadzą również zajęcia wśród seniorów, uczestniczą w piknikach rodzinnych i imprezach propagujących bezpieczne zachowania na drogach.

Policjanci zajmujący się inżynierią drogową czuwają nad właściwym stanem infrastruktury i oznakowania na ulicach Wrocławia. Opiniują projekty organizacji ruchu oraz wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie, a także kontrolują wykonywanie robót drogowych. Współpracują w tym zakresie z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.

W Wydziale Ruchu Drogowego pełnią służbę także policjanci z zespołu ds. planowania zabezpieczeń, którzy wnikliwie planują i koordynują każdy szczegół imprez masowych, maratonów, pochodów, pilotaży i wielu innych przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców Wrocławia. To tu powstają plany zabezpieczenia ruchu podczas imprez, a także prowadzona jest współpraca z innymi podmiotami.

Materiały dotyczące wszystkich zdarzeń, weryfikuje specjalnie utworzony zespół, który każdą informację wprowadza do Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji „SEWIK” oraz pomaga osobom poszkodowanym, podczas procesu wydawania zaświadczeń dla firm ubezpieczeniowych. Zespół współpracuje również z wrocławskimi komisariatami w zakresie postępowań wykroczeniowych i przestępstw.

Część policjantów z wrocławskiej drogówki działa w specjalnie utworzonej grupie „Speed”, której zadaniem jest przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom na drogach i eliminowaniem tych kierowców, którzy stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wykazują się skrajną nieodpowiedzialnością.

Nie można zapomnieć też o sporej grupie funkcjonariuszy-specjalistów z Ogniwa Wypadkowego, którzy obsługują większość zdarzeń drogowych. To oni niejednokrotnie udzielają pomocy osobom poszkodowanym podczas wypadków, a później zabezpieczają materiał dowodowy i wyjaśniają szczegółowo okoliczności tych zdarzeń. W niektórych przypadkach np. gdy są ofiary śmiertelne, policjanci ci muszą być przygotowani na każdą ewentualność. Niewiele osób wie, że często to oni powiadamiają rodziny o śmierci bliskich. Funkcjonariusze spotykają się wtedy z ekstremalnymi emocjami zwłaszcza wśród bliskich ofiar, z którymi niczym psycholodzy muszą sobie poradzić i to w sposób bardzo wyważony i profesjonalny.

Od początków powstania policji drogowej w stolicy Dolnego Ślaska jej siedziba, struktura i stan liczebny wielokrotnie się zmieniały. Główne zadania pozostały jednak bez zmian. Każdy funkcjonariusz dba przede wszystkim o bezpieczeństwo na drogach Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego, nadzoruje płynność ruchu drogowego oraz reaguje na popełniane przestępstwa i wykroczenia.

Niektórzy kierowcy, szczególnie Ci mający problem z respektowaniem obowiązujących przepisów, twierdzą, że praca mundurowych z ruchu drogowego, sprowadza się głównie do karania kierowców. Nic bardziej mylnego. Jak widać, ta służba to szereg specjalistycznych zadań i obowiązków, a wszystko po to abyśmy podróżowali bezpiecznie.

Właśnie działając na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w mijającym roku m.in. za brawurową, niezgodną z przepisami i często zagrażającą innym uczestnikom ruchu jazdę funkcjonariusze z Wrocławia zatrzymali już ponad 1300 praw jazdy skrajnie nieodpowiedzialnym kierowcom.

(KWP we Wrocławiu / mg)