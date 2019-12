Nowy wierzchowiec w policyjnej stajni Data publikacji 12.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Poznańska Policja konna ma nowego wałacha. 4-letni koń rasy śląskiej jest bardzo duży i zdyscyplinowany. Na razie jest przygotowywany przez jeźdźca i trenerów do atestacji pierwszego stopnia. Dopiero zdany egzamin dopuści go do prawdziwej policyjnej służby, w trakcie której wraz ze swoim jeźdźcem, będzie patrolować tereny zielone i miejskie oraz zabezpieczać imprezy masowe o łagodnym przebiegu.

Łan to koń rasy śląskiej. Rozmiarami budzi respekt, gdyż mierzy aż 182 cm i waży 840 kg. Jego sierść maści gniadej jest krótka i błyszcząca. 4-letni wałach to oaza spokoju. Jest bardzo zdyscyplinowany i chętnie współpracuje z jeźdźcem.

Gdy na początku grudnia br. pojawił się w policyjnej stajni nie było popłochu, ponieważ Łan jest przyjaźnie nastawiony do innych wierzchowców. Jego jeździec sierż. sztab. Tomasz Walczak na razie poznaje konia i rozpieszcza marchewkami. Po minimum 6-miesięcznym przygotowaniu Łan zostanie poddany atestacji pierwszego stopnia. Dopiero zdany egzamin dopuści go do prawdziwej policyjnej służby. Wówczas będzie wraz ze swoim jeźdźcem patrolować tereny zielone i miejskie oraz zabezpieczać imprezy masowe o łagodnym przebiegu.

Nowy wierzchowiec dla poznańskiej Policji konnej został zakupiony ze Stadniny Koni Szymanów. Tam był typowym koniem spacerowym, wyjeżdżał też na rajdy. Pracownicy stadniny bardzo o niego dbali, dlatego bez przeszkód przeszedł cykl badań weterynaryjnych dopuszczających konia do służby policyjnej. Pomimo iż jest z policjantami dopiero kilka dni, wiele już potrafi i jak przyznaje trenerka – ma duży potencjał.

Ogniwo Konne w Wydziale Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu istnieje od 19 lat. Obecnie w skład zespołu wchodzi 10 profesjonalnych jeźdźców i 12 wierzchowców. Pod czujnym okiem instruktorów każdego dnia doskonalą swoje umiejętności, dzięki czemu uznawani są za jedną z najlepszych jednostek konnych w kraju. Swoją służbę pełnią przez cały rok. Ponadto raz w tygodniu odbywa się intensywny trening ujeżdzeniowy połączony ze specjalistycznym.

(KWP w Poznaniu)