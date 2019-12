CBŚP rozbiło grupę „Trapeza” Data publikacji 13.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci warszawskiego CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o produkcję, przemyt oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Do sprawy zatrzymano 22 osoby, w tym 15 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i Krzysztofa B. ps. „Trapez”, któremu śledczy zarzucają kierowanie tą grupą. W trakcie działań przejęto 30 kg narkotyków, które miały trafić na warszawski rynek.

Pierwsze zatrzymania w tej sprawie przeprowadzono w czerwcu br. Wówczas to policjanci CBŚP zatrzymali 9 osób, w tym podejrzanego o kierowanie tą grupy 34-letniego Krzysztofa B. ps. „Trapez”. Wtedy także zlikwidowano magazyn narkotykowy, w którym członkowie grupy przechowywali środki odurzające. Na miejscu wpadł 38-letni Zbigniew P. W magazynie oraz w miejscach zamieszkania podejrzanych zabezpieczono blisko 30 kg różnego rodzaju narkotyków, w tym ponad 23 kg marihuany, ponad 4 kg amfetaminy blisko 1 kg haszyszu i ok. 0,5 kg kokainy. Zabezpieczono również materiały i sprzęt służący do konfekcjonowania narkotyków, w tym wagi, specjalistyczne maski zabezpieczające przed trującymi oparami powstającymi podczas procesu wytrącania amfetaminy, woreczki strunowe oraz urządzenie do pakowania próżniowego.

Z ustaleń policjantów wynikało, że pomimo tych działań, członkowie grupy nadal działali dostarczając narkotyki na warszawski rynek.

Dokładne sprawdzenia, analizowanie kolejnych informacji doprowadziło do listopadowej realizacji. Wówczas to, na przejściu granicznym w Świecku zatrzymano 4 osoby podczas przemytu środków odurzających z Holandii. Narkotyki miały trafić do klientów z Warszawy. To również nie spowodowało zaprzestania przestępczej działalności, więc z początkiem grudnia zadano kolejny cios rozbijając zorganizowaną grupę przestępczą.

Na terenie Warszawy zatrzymano 11 osób, w tym 10 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej oraz jedną osobę współpracującą z grupą. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzący śledztwo przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji narkotyków oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, z czego podejrzani uczynili sobie stałe źródło dochodu. Od podejrzanych, na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie w kwocie ponad 400 tys. zł

Według śledczych rozbita grupa mogła działać od maja 2016 roku, w tym czasie wprowadzając na rynek ogromne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Ich terenem działania była Warszawa i jej okolica. Z ustaleń policjantów wynika, że członkowie grupy mogli oferować swoim odbiorcom niemal pełen asortyment narkotyków. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że z Holandii przemycano za pośrednictwem zaufanych kurierów marihuanę i płynną amfetaminę, którą na miejscu wytrącano i w sproszkowanej formie wprowadzano do obrotu.

Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.