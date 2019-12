Wałbrzyscy policjanci zabezpieczyli ponad 5 kg amfetaminy i zlikwidowali plantację marihuany Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Wałbrzycha zabezpieczyli ponad 5 kg amfetaminy oraz zlikwidowali plantację marihuany. Do sprawy zatrzymano 29-letniego mieszkańca Świdnicy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty m. in. posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

Policjanci z komisariatu w Wałbrzychu we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KMP w Wałbrzychu ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie miasta znajduje się plantacja konopi. W dwóch pokojach wynajmowanego mieszkania znaleźli profesjonalnie przygotowaną plantację. Rosły tam 52 krzaki konopi wysokości 1,5 m. Po sprawdzeniu innych pomieszczeń w ręce stróżów prawa wpadło również 5 kg amfetaminy.

Policjanci zabezpieczyli ponadto sprzęt i urządzenia służące do uprawy oraz pielęgnacji konopi. Do sprawy zatrzymano 29-letniego mieszkańca Świdnicy, który wpadł w ręce mundurowych, gdy przyjechał podlać rośliny. Mężczyzna usłyszał już zarzuty m. in. posiadania znacznej ilości narkotyków .

Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)