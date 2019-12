Dzielnicowy pomógł seniorowi bezpiecznie dotrzeć do domu Data publikacji 13.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki informacji od mieszkańca i szybkiej interwencji dzielnicowego zagubiony, starszy mężczyzna, bezpiecznie wrócił do domu. „Nie bądźmy obojętni” szczególnie teraz w okresie zimowym.

Wczoraj, 12.12.2019 r., późnym popołudniem, dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Łomży otrzymał informację o tym, że przy jednej z ulic stoi starszy, zagubiony mężczyzna i nie wie jak wrócić do domu. We wskazanym miejscu mundurowy zastał osobę, która zainteresowała się losem seniora i poprosiła o pomoc Policję. Okazało się, że 90-latek wyszedł z domu na spacer kilka godzin wcześniej, a szukając drogi powrotnej, zagubił się w mieście. Dzielnicowy natychmiast ustalił, gdzie mieszka mężczyzna, a następnie odwiózł 90-latka do domu i przekazał pod opiekę rodziny.

Jak widać, codzienne życie pisze różne scenariusze, ważne, aby wokół takich nietypowych sytuacji oraz osób potrzebujących pomocy, nie przechodzić obojętnie. Policjanci reagują na każdą przekazaną informację. „Nie bądźmy obojętni” szczególnie teraz w okresie zimowym. Wspólnie z mieszkańcami – POMAGAMY i CHRONIMY.

(KWP w Białymstoku / mw)