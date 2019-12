Granat przy zatrzymanym i ewakuacja mieszkańców Data publikacji 13.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę, który groził swojej żonie granatem. Funkcjonariusze wyprowadzili 45-latka z mieszkania, obezwładnili go i zadbali o bezpieczeństwo mieszkańców kamienicy. O dalszym losie zatrzymanego jeszcze dzisiaj zadecyduje sąd. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia.

W środę po godz. 20.00 policjanci z gdańskiej komendy miejskiej odebrali zgłoszenie o tym, że w jednej z kamienic w dzielnicy Górki Zachodnie ma przebywać mężczyzna, który grozi domownikom zdetonowaniem granatu. Policjanci pojechali na miejsce i natychmiast podjęli działanie.

Funkcjonariusze w pierwszej chwili zadbali o bezpieczeństwo mieszkańców kamienicy. Skutecznie wywabili mężczyznę z mieszkania i obezwładnili go. 45-latek zapewniał, że nie ma przy sobie granatu jednak mundurowi podczas sprawdzenia zatrzymanego, w wewnętrznej kieszeni kurtki jego kurtki znaleźli ukryty granat ręczny.

Do czasu zakończenia interwencji oraz na czas pracy policjantów zarządzono ewakuację budynku. Policyjny pirotechnik potwierdził, że zabezpieczony przedmiot to radziecki granat ręczny, a policyjni antyterroryści, bezpiecznie przy pomocy specjalistycznego sprzętu przetransportowali granat w miejsce neutralizacji i go zdetonowali.

45-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Dzisiaj sąd rozpozna wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna najprawdopodobniej usłyszy zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec swojej żony oraz nielegalnego posiadania materiałów wybuchowych.

Nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych jest zagrożone karą więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.

(KWP w Gdańsku / kp)