Kolejny raz oddali krew dla dobra innych Data publikacji 13.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się honorowa zbiórka krwi pod hasłem: „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. W czasie akcji śląscy policjanci oraz pracownicy cywilni oddali cenny płyn ratujący życie, ale także uczcili Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja objęta została honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Zdrowia.

Śląska Policja włączyła się w ogólnopolską akcję oddawania krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Akcja objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Zdrowia.

Dzisiaj o 8.00, przed głównym wejściem do Komendy Wojewódzkiej Policji już po raz czwarty w tym roku zaparkował Mobilny Punkt Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Policjanci, pracownicy cywilni oraz osoby odwiedzające katowicką komendę wojewódzką kolejny raz wspomogli zbiórkę krwi i ofiarowali ją potrzebującym. Podczas zbiórki życiodajnego płynu, można również było zarejestrować się w bazie dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

Większość policjantów regularnie oddaje krew, ratując tym samym ludzkie życie. Zbiórki odbywają się cyklicznie m. in. przed Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz siedzibami komend miejskich i powiatowych.

Dziś do punktu zgłosiło się 25 chętnych, z których część po wstępnej weryfikacji i opinii lekarza oddała krew. Była to czwarta w tym roku zbiórka krwi pod katowicką komendą wojewódzką, a trwają one już od wielu lat. Od 2007 roku zarejestrowało się u nas blisko 1000 osób gotowych oddać krew, a tym życiodanym płynem podzieliło się kilkaset osób. W sumie zebrano blisko 350 litrów krwi. W tym roku tylko w komendzie wojewódzkiej zebrano ponad 40 litrów krwi.