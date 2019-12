Krakowska policjantka będąc po służbie zatrzymała pijanego kierowcę Data publikacji 13.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka będąc po służbie, zatrzymała kierowcę, który miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

12 grudnia br., w godzinach popołudniowych, policjantka jednego z wydziałów pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, jadąc ul. Kamińskiego w kierunku ul. Wielickiej, zauważyła pojazd marki Citroen, który poruszał się po jezdni tzw. wężykiem. Nierówny tor jazdy samochodu wzbudził jej przypuszczenia, że kierowca może być pod wpływem alkoholu.

Policjantka zrównała się z Citroenem i zauważyła, że siedzący za kierownicą mężczyzna wygląda na nietrzeźwego, dlatego też natychmiast o swoich podejrzeniach powiadomiła oficera dyżurnego.

Na skrzyżowaniu z ul. Walerego Sławka, gdy zatrzymanie samochodów wymusiła sygnalizacja świetlna, policjantka podbiegła do citroena, chcąc upewnić się w swoich podejrzeniach. Po otwarciu drzwi samochodu wszystko stało się jasne. Unosząca się mocna woń alkoholu nie pozostawiała wątpliwości co do stanu mężczyzny. Na miejscu błyskawicznie pojawił się patrol drogówki, który przeprowadzając badanie alkomatem potwierdził, że kierujący jechał „na podwójnym gazie”. Badanie wykazało, że mężczyzna ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu jest przestępstwem, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwi kierujący są ogromnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki prawidłowej reakcji policjantki, być może nie doszło do kolejnej tragedii.

(KWP w Krakowie / mg)