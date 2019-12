4 osoby z zarzutami za rozpowszechnianie treści pedofilskich Data publikacji 16.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do śląskiej Policji wpłynęła informacja o kobiecie, która na jednym z internetowych portali erotycznych oferuje użytkownikom nagie zdjęcia swoich małoletnich córek. Stróże prawa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości szybko ustalili, że to 50-letni mieszkaniec powiatu mikołowskiego podszywał się pod kobietę i udostępnił 3 innym użytkownikom portalu zdjęcia o charakterze pedofilskim, które sam pobrał z sieci. Wszyscy mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty, a za popełnione przestępstwa grozi im do 12 lat więzienia. To kolejny dowód na to, że w internecie nigdy nie jesteśmy anonimowi i odpowiadamy za swoje czyny.

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, prowadził śledztwo w sprawie posiadania i prezentowania treści pornograficznych z udziałem małoletnich przez 4 podejrzanych mężczyzn. Początkiem śledztwa było jednak inne, bardzo niepokojące zgłoszenie.

Funkcjonariusze z KWP w Krakowie zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości w trakcie monitoringu sieci internetowych ustalili, że na jednym z portali erotycznych użytkownik podający się za kobietę prowadził korespondencje z innymi użytkownikami portalu oraz udostępniał zdjęcia zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Sprawa była bardzo poważna – rozmawiający z trzema innymi użytkownikami właściciel konta informował ich, że jest matką i posiada dwie małoletnie córki, co również potwierdzał prezentowanymi zdjęciami dwóch nagich małoletnich dziewczynek, sugerując rozmówcom możliwość kontaktów seksualnych. Mundurowi ustalili, że użytkownik pochodzi ze Śląska, w związku z czym informację od razu przekazali do swoich kolegów „po fachu” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Śląscy śledczy szybko ustalili, że podający się za kobietę użytkownik to 50-letni mężczyzna, który zamieszkuje na terenie powiatu mikołowskiego, a treści pedofilskie, które przekazywał innym użytkownikom portalu, sam pobrał z sieci. Stróże prawa weszli do domu mężczyzny i zabezpieczyli sprzęt komputerowy.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego policjanci zwalczający cyberprzestępczość wytypowali ponadto trzy osoby, z którymi 50-latek prowadził korespondencję zawierającą treści pedofilskie. Dwaj mężczyźni w wieku 31 lat oraz 33-latek - mieszkańcy województwa opolskiego, podlaskiego i wielkopolskiego, byli zaskoczeni wizytą policjantów. Podczas przeszukań ich miejsc zamieszkania śledczy zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk sprzętu elektronicznego, w tym komputery, tablety, laptopy, dyski twarde, telefony i nośniki pamięci. Ich analizy dokonał powołany w sprawie biegły z zakresu informatyki. Z jego opinii wynikało, że na zabezpieczonym sprzęcie znajdują się treści pornograficzne z udziałem małoletnich. W sprawie przesłuchano również szereg świadków.

Wszyscy mężczyźni w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. posiadania, przechowywania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Grozi im nawet 12 lat więzienia. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.

Przypominamy, że posiadanie, przechowywanie, produkowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie treści pornograficznej z udziałem małoletniego jest przestępstwem zagrożonym karą od 2 do 12 lat więzienia.

Art. 202 Kodeksu Karnego: § 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4c. Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego. § 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1–4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

(KWP w Katowicach/js)