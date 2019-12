Uwaga na oszustów! Wyłudzili pieniądze podając się za policjanta Data publikacji 16.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policja jeleniogórska apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, również podczas rozmów telefonicznych. Stosujmy zasadę organicznego zaufania w stosunku do telefonów od osób podających się za policjanta, pracownika urzędu czy instytucji. Policja zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku osób dzwoniących w imieniu najbliższych – syna, córki, czy dalekiego kuzyna i nieprzekazywanie im pieniędzy, a także nieudzielania informacji na temat posiadanych kosztowności. Pojawili się oszuści, którzy podszywając się pod policjantów wyłudzili pieniądze od 81-letniej mieszkanki Jeleniej Góry.

Tuż przed weekendem policjanci przyjęli zawiadomienie o oszustwie popełnionym na szkodę 81-letniej jeleniogórzanki.

Jak ustalili funkcjonariusze, tego dnia do mieszkanki miasta zadzwonił na numer stacjonarny mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBŚP. Mężczyzna poinformował ją o konieczności wypłacenia wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym z uwagi na to, że są one zagrożone. Poinformował także o tym, aby swoim bliskim nie ujawniła żadnych szczegółów tej rozmowy. Jeleniogórzanka zgodnie ze wskazaniami fałszywego policjanta wybrała kilkadziesiąt tysięcy złotych ze swojego konta, a następie przekazała gotówkę nieznanemu mężczyźnie.

Policja ostrzega przed takimi połączeniami. Nie należy podawać przez telefon żadnych wiadomości dotyczących naszego mieszkania, oszczędności, kiedy przebywamy w domu i z kim mieszkamy. Należy pamiętać o tym, że policjanci nie dzwonią i nie pobierają od nikogo pieniędzy. Nie odpowiadajmy na żadne ankiety zawierające podobne pytania. Nie przekazujmy gotówki i żadnych innych rzeczy osobom nieznanym. Nie wpuszczajmy do domu ankieterów, akwizytorów, osób podających się za pracowników różnych instytucji lub innych podejrzanie zachowujących się osób. W każdym takim przypadku konsultujmy się z członkami rodziny. Weryfikujmy informacje przekazywane nam przez telefon.

O wszelkich podejrzanych zdarzeniach należy bezzwłocznie informować policję pod nr. alarmowym 112.

(KWP we Wrocławiu / kp)