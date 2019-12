Policyjna akcja profilaktyczna - „Komunikacją do Bezpieczeństwa” Data publikacji 16.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci w ramach akcji profilaktycznej „Komunikacją do Bezpieczeństwa” przeprowadzili kolejne działania adresowane do pasażerów podróżujących miejską komunikacją we Wrocławiu. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie przestępstw, tj. kradzieże kieszonkowe, oszustwa oraz edukacja z zakresu odpowiedzialności prawnej, prawidłowości ochrony własnego mienia. Kampania realizowana jest wspólnie z MPK we Wrocławiu.

Kampania, mająca na celu edukację z zakresu bezpieczeństwa publicznego, skierowana jest do pasażerów podróżujących miejską komunikacją we Wrocławiu. Głównym kierunkiem działań jest ograniczenie przestępstw powszechnych, tj. kradzieże kieszonkowe, oszustwa (najczęściej popełniane na osobach starszych) jak również edukacja z zakresu odpowiedzialności prawnej, prawidłowości ochrony własnego mienia.

Działania te przeprowadzone zostały przez profilaktyków Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu oraz KMP w Wałbrzychu, KPP w Polkowicach, KPP w Lubinie, KPP w Lubaniu oraz KPP w Ząbkowicach Śląskich przy udziale uczniów szkół średnich o profilu policyjnym z IV LO z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach.

Edukacja opierała się na krótkich rozmowach z pasażerami, którym przedstawione zostaną zasady bezpieczeństwa. Każdy odbiorca, w zależności od wieku oprócz chwilowej pogadanki, otrzymał:

PLAN LEKCJI - na odwrocie którego znajdować się będą treści edukacyjne kierowane do młodzieży,

KARTĘ WIZYT LEKARSKICH - na odwrocie której znajdować się będą treści profilaktyczne kierowane do osób starszych.

Z uwagi na to, że szeroko rozumiane bezpieczeństwo pasażerów MPK to priorytet nie tylko dla Policji, ale również dla podmiotów świadczących usługi przewozowe, w przedmiotowe działania włączyło się również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu.

Kolejne działania przeprowadzone zostaną wiosną 2020 roku.

(KWP we Wrocławiu/js)