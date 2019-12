Policyjny Mikołaj z wizytą u dzieci w Tomisławicach Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Wyjątkową wizytę policjantów mieli wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach. Pojawił się u nich policyjny radiowóz z workami prezentów. Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu mł. insp. Cezary Adamczyk wraz z policjantami sieradzkiej komendy odwiedził podopiecznych placówki, aby wręczyć im świąteczne upominki.

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku sieradzcy policjanci i pracownicy cywilni nie zapomnieli o podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach. Dzięki ich hojności udało się zebrać zabawki, gry edukacyjne i książki, a wszystko po to, aby w tym przedświątecznym okresie sprawić radość najmłodszych mieszkańcom placówki. Świąteczne upominki znalazły się pod pięknie udekorowaną przez dzieci choinką. Z najmłodszymi podopiecznymi placówki spotkał się Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu mł. insp. Cezary Adamczyk. Był to również dobry moment, aby oprócz złożenia świątecznych życzeń porozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie. Oczywiście przy takiej okazji nie mogło również zabraknąć słodkości, które zawsze sprawiają radość każdemu dziecku. Świąteczne paczki to nie jedyne atrakcje dla dzieci. Miały one również okazję zasiąść za kierownicą radiowozu. Jak same stwierdziły, poczuły się jak uczestnicy akcji policyjnej, kiedy włączone zostały sygnały świetlne i dźwiękowe.

Mamy nadzieję, że dzięki inicjatywie policjantów i pracowników sieradzkiej komendy na twarzy niejednego dziecka pojawi się uśmiech i radość z otrzymanych świątecznych podarunków.

(KWP w Łodzi / kp)