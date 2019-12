Zatrzymania za oszustwa komunikacyjne - 4 osoby w rękach słupskich policjantów Data publikacji 16.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 4 osoby, które wyłudzały pieniądze od firm ubezpieczeniowych. 25-letni Polak, 19-letni Białorusin, 19 i 18-letnie Białorusinki – to grupa przestępcza wyłudzająca odszkodowania komunikacyjne, których kwota sięga ponad 200 tys. złotych. Wobec 25-latka sąd zastosował areszt tymczasowy, a wobec Białorusinów zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Wszystkim grozi kara do 8 lat więzienia.

W minioną środę policjanci z Wydziału do spraw Przestępczości Gospodarczej Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 25-letniego mieszkańca powiatu słupskiego i 3 osoby w wieku 18-19 lat pochodzące z Białorusi w związku z oszustwami komunikacyjnymi, dokonywanymi od maja do sierpnia br. Sprawcy umyślnie doprowadzali do zdarzeń drogowych, informowali o nich policję i zgłaszali szkody komunikacyjne internetowo. Następnie do oświadczeń dołączali fałszywą dokumentację lekarską świadczącą o rzekomych obrażeniach ciała. Łączna kwota wyłudzanych odszkodowań sięga ponad 200 tys. złotych.

Wobec obywateli mężczyzn zastosowano zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny 3 razy w tygodniu. 25-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Sprawcom grozi kara do 8 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci sprawdzają, czy te osoby dopuściły się jeszcze innych tego typu przestępstw.

(KWP w Gdańsku / kp)