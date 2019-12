Kradzież, sprzedaż, mały zarobek i... wielkie zagrożenie – Policjanci kontrolują złomowiska i pochodzenie metali Data publikacji 16.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W województwie lubuskim policjanci prowadzą działania pn. „ZŁOM”. Stróże prawa wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei i pracownikami PLK kontrolują miejsca skupu i składowania przedmiotów metalowych. Działania prowadzone są pod kątem ograniczenia przestępczości związanej z kradzieżami oraz dewastacją infrastruktury kolejowej i telekomunikacyjnej.

W poniedziałek (16 grudnia) od wczesnych godzin porannych lubuscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei i pracownikami PLK kontrolują złomowiska i punkty skupu metali na terenie całego województwa. Celem działań „ZŁOM” jest ograniczenia przestępczości związanej z kradzieżami oraz dewastacją, zwłaszcza infrastruktury kolejowej i telekomunikacyjnej. Mundurowi sprawdzają dokumentację prowadzoną przez punkty złomu, tak aby ujawnić i wyeliminować ewentualne nieprawidłowości. Policjanci kontrolują, czy składowane przedmioty metalowe nie są elementami infrastruktury kolejowej lub telekomunikacyjnej. Sprawcy kradzieży z chęci zysku zabierają wszystko to, co następnie można sprzedać i otrzymują za to najczęściej niewielkie sumy pieniędzy. Swoim działaniem powodują jednak potężne straty dla właścicieli, często idące w setki tysięcy złotych. Poza stratami materialnymi, działania osób odpowiedzialnych za dewastację i kradzieże złomu powodują również zagrożenie bezpieczeństwa. Dzieje się tak chociażby w przypadku kradzieży włazów zakrywających studzienki kanalizacyjne, które umiejscowione są często na jezdni. Nie trudno sobie wyobrazić, jak groźna byłaby sytuacja na drodze, gdyby pojazd najechał na niezabezpieczoną studzienkę kanalizacyjną.

Sprawcy kradzieży złomu muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z artykułu 254a Kodeksu Karnego: Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Opracował: sierż. szt. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.