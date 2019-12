Jubileusz Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWP we Wrocławiu Data publikacji 16.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W klubie Śnieżka odbyła się uroczysta akademia związana z obchodami 35-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr Felicji Witkowskiej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W trakcie uroczystości prezes klubu – Krzysztof Klarecki odebrał nowy sztandar ufundowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Województwa Dolnośląskiego, działaczy Ruchu Honorowych Dawców Krwi, a także policjantów – krwiodawców. Podczas uroczystości członkom klubu przyznane zostały odznaczenia państwowe oraz Honorowe Odznaki PCK. Policyjni krwiodawcy w trakcie działalności klubu oddali prawie 12,5 tysiąca litrów krwi pomagając osobom potrzebującym.

Dziesięciu członków klubu otrzymało odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski:

Srebrny Krzyż Zasługi:

DUDA ANDRZEJ

MAZURKIEWICZ DARIUSZ

SADOWNIK TOMASZ

WOJTUŃ ANDRZEJ

Brązowy Krzyż Zasługi:

BŁASIAK JAROSŁAW

BOŁBA ANDRZEJ

JURECZKO MACIEJ

KOZIEŁ MIECZYSŁAW

ŚLIWIŃSKI RADOSŁAW

ZAPOROWSKI KRZYSZTOF

Dwóch członków klubu otrzymało odznaczenia nadane przez Ministra Zdrowia.

Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu:

ŚLIWŃSKI RADOSŁAW

WOJTUŃ ANDRZEJ

Dziewiętnastu krwiodawców za działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymało odznaczenia.

ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA I STOPNIA:

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA IM. DR FELICJI WITKOWSKIEJ PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

MAZURKIEWICZ DARIUSZ

SKRZYPEK IRENEUSZ

ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA II STOPNIA:

NOWAKOWSKA MAŁGORZATA

PIERZCHAŁA BOGUSŁAW

ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA III STOPNIA:

GIEMZA KAROL

MAROSZ JERZY

ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA IV STOPNIA:

ADRIAŃSKI ŁUKASZ

BLICHARZ KAMILA

BUJAK MACIEJ

DUDAK PIOTR

GRODOWSKI BARTŁOMIEJ

JURECZKO MACIEJ

KOZYRA DARIUSZ

MODELSKI MARIUSZ

MROŻEK MARIUSZ

PIOTROWSKI PAWEŁ

POZNAŃSKI EDWARD

RADZISZEWSKI JAROSŁAW

TRZCIAŃSKI BARTŁOMIEJ

KRYSZTAŁOWE SERCE

MAROSZ JERZY

ONYSZKIEWICZ PIOTR

ZAJĄCZKOWSKI LEON

Klub Honorowych Dawców Krwi im. dr Felicji Witkowskiej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu powstał ponad 35-lat temu. Jego pierwszym prezesem był Henryk Ziętek, a od kwietnia 2007 roku prezesem jest Krzysztof Klarecki. Klub zrzesza blisko 250 członków, w tym prawie 40 kobiet. Członkowie klubu oprócz krwiodawstwa pomagają w organizacji poborów krwi w różnych punktach miasta. W pomieszczeniach klubu organizują kilka razy w roku akcje grupowego poboru krwi. Współpracują zarówno z Wojskowym jak i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Członkowie klubu oddają rocznie 160 – 220 litrów krwi na potrzeby lecznictwa dolnośląskiego oraz w akcjach na hasło „RATUNEK” dla osób w potrzebie, a także dla poszkodowanych w wypadkach drogowych, kolejowych i innych zdarzeniach.

Rekordziści Klubu to:

Piotr Onyszkiewicz ponad 100 litrów,

Mariusz Marciniak ponad 100 litrów,

Grzegorz Skrzypek 89 litrów,

Bogusław Pierzchała 87 litry.

W tym czasie członkowie klubu oddali łącznie prawie 12,5 tysiąca litrów krwi.

