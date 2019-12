Elektryczne radiowozy na świętokrzyskich drogach Data publikacji 16.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś flotę Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zasiliły cztery nowoczesne, ekonomiczne i przyjazne środowisku elektryczne radiowozy. Są to pierwsze tego typu pojazdy, które będą służyły społeczeństwu w naszym garnizonie. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który wspiera rozwój elektromobilności.

Punktualnie o godzinie 11.00 na parkingu przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach rozpoczęła się uroczystość przekazania czterech elektrycznych pojazdów marki Nissan Leaf II. Pojazdy te będą wykorzystywane w służbie patrolowej przez policjantów pionu prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, a także Komend Powiatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Starachowicach. Warto podkreślić, że te nowoczesne radiowozy posiadają wyłącznie napęd elektryczny, a 150 konny silnik pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km w 7,5 sekundy i rozwinięcie maksymalnej prędkości do ponad 140 km/h. Auto przy pełnym naładowaniu może przejechać blisko 300 kilometrów.

Dodatkowo w każdej z jednostek do której trafiły elektryczne radiowozy zostały zamontowane wallboxy, czyli stacje ładowania trójfazowego. Dzięki nim wystarczy 2 godziny, aby częściowo naładować i wyjechać autem z garażu. Natomiast naładowanie do pełna trwa około 7 h. Gdyby wydarzyła się jakaś niespodziewana sytuacja, samochód można naładować ze zwykłego gniazdka. Ważną informacją jest również to, iż koszt przejazdu 100 kilometrów szacowany jest na około 10 złotych.

Zakup czterech elektrycznych radiowozów oraz montaż trzech stacji szybkiego ładowania został współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli świętokrzyscy stróże prawa na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach nadinsp. Pawłem Dzierżakiem, poseł Agata Wojtyszek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pan Ryszard Gliwiński, Dyrektor Generalny WFOŚiGW Pan Piotr Berentowicz oraz Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach ks. ppłk Grzegorz Kamiński.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach