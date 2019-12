Zaatakował brata siekierą Data publikacji 16.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 37-letniego mieszkańca Lublina. Mężczyzna zaatakował siekierą swojego brata, ponieważ podejrzewał, że zdradza go z nim żona. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa w warunkach recydywy oraz znęcania nad żoną. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

37-letni mieszkaniec Lublina został zatrzymany przez policjantów w sobotę. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę i siekierą zaatakował swojego brata, powodując obrażenia ciała. Sprawca trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna pod koniec września wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę za przestępstwo podobne. Po opuszczeniu zakładu karnego zaczął podejrzewać żonę z o zdrady z bratem. Kilka dni wcześniej wyprowadził się z domu. W sobotę postanowił jednak wrócić. Z szopy wziął siekierę. Po wejściu do mieszkania wszczął awanturę, podczas której siekierą zaatakował brata, raniąc go w głowę.

Mężczyzna wczoraj został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Lublinie, gdzie usłyszał dwa zarzuty – usiłowania zabójstwa w warunkach recydywy oraz znęcania się nad żoną. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozić mu może kara dożywotniego pozbawienia wolności.

