Spotkanie opłatkowe służb mundurowych Data publikacji 16.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj przedstawiciele służb mundurowych województwa mazowieckiego spotkali się przy wigilijnym stole w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Policjanci, żołnierze, strażnicy miejscy, strażacy, celnicy, funkcjonariusze straży granicznej, izby skarbowej, służby więziennej, ochrony kolei, a także kombatanci i przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz kościelnych symbolicznie podzieli się opłatkiem. Dopełnieniem świątecznej atmosfery był występ Chóru Komendy Stołecznej Policji.

Boże Narodzenie to ważne i zarazem uroczyste święto. Tradycje z nim związane kształtowały się na przestrzeni wieków, na ich formę wpływ miały zarówno zwyczaje pogańskie, jak i wprowadzane przez Kościół. Dla wielu Polaków to wciąż jedno z najbardziej rodzinnych świąt, w trakcie którego spotykają się z najbliższymi, dzielą się opłatkiem i składają życzenia. Także służby mundurowe województwa mazowieckiego pozostają wierne tradycji i od wielu lat uczestniczą w spotkaniu wigilijnym w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. W tym roku zorganizowały je Komenda Stołeczna Policji i Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu. Charakter uroczystości był wyjątkowy również z uwagi na obchodzony w 2019 roku jubileusz 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, sekretarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat, dyrektor stołecznego biura bezpieczeństwa Ewa Gawor oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze służbami mundurowymi Mazowsza.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej przywitał gości w imieniu własnym i Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniewa Mikołajczyka: – okres świąteczny to czas szczególny. Szczególny, bo jednoczy ludzi i skłania do refleksji nad wartością jaką jest pojednanie. My wszyscy jesteśmy jedną wielką mundurową rodziną, dla której wielkie znaczenie ma jedność, współpraca i wzajemne zaufanie.

Generał odniósł się również do znaczenia i istoty słowa wigilia, które pochodzi od łacińskiego słowa „vigilare” tzn. czuwać. – Czuwanie jest istotą naszej codziennej służby i pracy. Naszym zadaniem jest zapewniać wszystkim obywatelom bezpieczeństwo, ład prawny, spokój i poczucie stabilizacji. Staramy się to robić odpowiedzialnie i z pełnym zaangażowaniem.(…) Jest mi szczególnie miło, że w roku 2019 Policja jest gospodarzem spotkania wigilijnego. W tej doniosłej atmosferze możemy zakończyć rok szczególny, w którym obchodzimy jubileusz 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Nadisnp. Paweł Dobrodziej złożył również gościom serdeczne życzenia świąteczne, w sposób szczególny skierował je do wszystkich tych, którzy w okresie świąt będą pełnili służbę.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podziękował wszystkim mundurowym za znaczący wkład w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz odwiedzających go turystów, złożył także funkcjonariuszom życzenia: – wielką Państwa zasługą jest, że Wasza służba kojarzy się obywatelom ze wsparciem, opieką, pomocą i tym wszystkim co dobre i potrzebne. Życzę Państwu, by w trakcie świąt, pomimo służby, nie zabrakło Wam chwili oddechu, czasu spędzonego z rodziną, odpoczynku i momentu na refleksję.

- Uczmy się szacunku do każdego człowieka, bo w każdym jest iskierka boskości i jeżeli tego nie wyniesiemy z tych świąt tzn., że nic nie pojęliśmy, zatrzymaliśmy się tylko na warstwie zewnętrznej. Być sługą człowieka, to boska rzecz. Bóg przyszedł po to, by służyć i ocalić, a nie potępić. Państwo jesteście powołani, by ocalić każdą i każdego, który jest doświadczony złem, przemocą – powiedział Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek i dodał: - życzmy sobie, by nasza postawa nie była postawą sezonową, żeby to nie był błysk, olśnienie.

Po odmówieniu Modlitwy Pańskiej, poświęceniu opłatka i błogosławieństwie udzielonym przez biskupa polowego wszyscy goście złożyli sobie życzenia. Spotkanie zakończył uroczysty koncert znanych kolęd w wykonaniu Chóru Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii Krzywdy.

Tekst: Ewelina Kucharska

Foto: Marek Szałajski

Film: nadkom. Jarosław Florczak