Fighter z Lubuskiej Policji zbyt silny dla konkurencji Data publikacji 17.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny lubuski policjant zademonstrował pokaz siły, walki i niezłomności na ringu. Dzięki temu wygrał swoją 10. zawodową walkę dla organizacji Makowski Fighting Championship., tym razem ze Słowakiem Większość z nich kończył przed czasem. Obowiązki służbowe profesjonalnie godzi z ciężką pracą na treningach. Hektolitry wylanego potu uwieńczone zostają kolejnymi trofeami, powiększającymi nie tylko jego osobisty dorobek, ale i coraz bardziej zdobiącymi Lubuską Policję.

Sierż. szt. Sławomir Przypis od najmłodszych lat interesuje się sportem. Najpierw była piłka nożna i lekkoatletyka. Z czasem jednak coraz bardziej ciągnęło go do sportów walki. Dziewięć lat temu rozpoczął profesjonalną przygodę z K-1 – japońską odmianą kickboxingu. Pierwsze treningi odbywał w klubie Żytkiewicz Team. I to właśnie w K-1 odnosi największe sukcesy. Pierwszą poważną imprezą były Mistrzostwa Polski FULL CONTACT w 2010 roku, gdzie Sławek zdobył brązowy medal. Później był jeszcze tytuł Międzynarodowego Mistrza Niemiec K-1 w kategorii do 81 kg. Największy sukces odniósł jednak na 16 gali MFC przed dwoma miesiącami, gdzie poprzez techniczny knockout zdobył tytuł Mistrza Organizacji MFC.

Tym razem do walki przystąpił w ramach zawodów organizacji Makowski Fighting Championship 17. Jego przeciwnikiem był Słowak Józef Kołodziej z Goral Gym. Po świetnej walce sędziowie nie mieli wątpliwości z werdyktem i ostatecznie jego rękę podnieśli w górę. To 10. walka sierż. szt. Sławomira Przypisa na zawodowym ringu w tej organizacji i 9 wygrana. Większość z nich zakończona przed czasem, gdzie Sławek gasił światło przeciwnikom przed ostatnim gongiem. Tym samym zapisuje do swojej kolekcji kolejne zwycięstwo i otwiera furtkę przed nowymi wyzwaniami i przeciwnikami. Jego wartość na rynku sportów walki cały czas rośnie. Gratulujemy i życzymy dalszych trofeów i medali z najcenniejszego kruszcza.



Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Foto: DB TEAM Dariusz Biczyński & Aleksandra Łupkowska www.biczynskidariusz.pl