Podejrzewany tłumaczył, że ponad 3 kg narkotyków... znalazł Data publikacji 17.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z VI komisariatu KMP w Łodzi zatrzymali 29-latka, który w wypożyczonym samochodzie przewoził ponad trzy kilogramy narkotyków. Wcześniej zwrócił uwagę stróżów prawa swoim niebezpiecznym stylem jazdy. W przeszłości był już notowany. Obecnie odpowie za posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem środków psychoaktywnych. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

14 grudnia 2019 r. około godziny 10.00 na ul. Pabianickiej w Łodzi kryminalni z VI Komisariatu Policji zauważyli jadące z dużą prędkością renault. Postanowili zatrzymać pojazd i skontrolować kierującego. Okazało się, że za kierownicą siedział posiadający bogatą przeszłość kryminalną 29-letni mieszkaniec Łodzi. Był wyraźnie bardzo zdenerwowany. Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli za fotelem kierowcy torbę a w niej kilka hermetycznie zamkniętych mniejszych torebek, w każdej po 100 gramów kokainy, ponad kilogram amfetaminy i 6 tysięcy tabletek ekstazy. Mężczyzna początkowo twierdził, że nie wie co jest w torbie, ponieważ nie należy do niego. On ją tylko znalazł. Nie potrafił jednak uściślić gdzie i kiedy. Już na komisariacie przyznał, że są to jego narkotyki. Kolejne ponad 300 gramów marihuany policjanci znaleźli w pomieszczeniach gospodarczych należących do zajmowanego przez niego mieszkania.

Funkcjonariusze podejrzewali, że 29-latek mógł zażywać narkotyki i pod ich wpływem prowadzić auto. Badanie wykazało obecność środków odurzających w jego organizmie. W przeszłości był już notowany za konflikty z prawem. Obecnie usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z VII Komisariatu Policji. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, zatrzymany został aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Łodzi / mw)