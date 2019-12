Pierwsza pomoc dla psich funkcjonariuszy Data publikacji 17.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Potrafią tropić i wskazać drogę ucieczki lub miejsce ukrycia przestępcy. Wraz z przewodnikami patrolują ulice, dbają o porządek publiczny i bezpieczeństwo na imprezach masowych. Odnajdują zaginionych oraz ukryte narkotyki. Tak samo jak ich przewodnicy, one też służą z narażeniem życia i zdrowia, i tak jak oni, czasami potrzebują pomocy.

W garnizonie warmińsko-mazurskiej policji aktualnie służy 30 czworonożnych funkcjonariuszy. Wykorzystywane są do tropienia śladów, działań antyterrorystycznych, działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem porządku publicznego podczas imprez masowych. Wykorzystywane są do odnajdywania osób zaginionych, wyszukiwania narkotyków, zwłok lub materiałów wybuchowych. Tak samo jak ich przewodnicy, psy policyjne służą z narażeniem życia i zdrowia, i tak jak oni, narażone są na różne sytuacje, w których mogą ucierpieć. Aby wiedzieć, jak zachować się i jak im pomóc gdy odniosą rany, szkolili się przewodnicy psów policyjnych z Warmii i Mazur. Szkolenie przeprowadził asp. szt. Tomasz Stępień z KMP we Wrocławiu, który na naszym terenie szkolił strażaków w tym samym zakresie. Na zaproszenie Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w czasie wolnym od służby postanowił przekazać swoją wiedzę policyjnym kolegom. W roli pozoranta towarzyszył mu owczarek australijski - Bono oraz owczarek belgijski malinois – Invictus. W szkoleniu uczestniczyło 11 przewodników z KWP w Olsztynie, KMP w Olsztynie i Elblągu oraz KPP w Ostródzie.

Na szkoleniu zostały poruszone zagadnienia dotyczące doboru odpowiedniego wyposażenia apteczki, jak i sprzętu ochronnego dla czworonogów. Przewodnicy uczyli się również, jak się zachowywać podczas udzielania pierwszej pomocy psom, jak ocenić ich stan zdrowia, opatrywać ich zranienia i urazy oraz jak przeprowadzać resuscytację krążeniowo-oddechową. Było to pierwsze tego typu szkolenie na naszym terenie, które zostało bardzo docenione przez osoby w nim uczestniczące.

(rj)