Uroczyste przekazanie krakowskiej Policji 22 radiowozów o napędzie hybrydowym Data publikacji 17.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj (17 grudnia br.) na Placu Wszystkich Świętych w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów służbowych dla Policji oraz Straży Miejskiej. Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa przekazał Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie mł. insp. Zbigniewowi Nowakowi 22 radiowozy o napędzie hybrydowym.

Zakup samochodów był współfinansowany przez Urząd Miasta Krakowa. Hybrydowe Toyoty Corolle trafią do siedmiu z ośmiu komisariatów, a także do Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Nowoczesne pojazdy służbowe pomogą funkcjonariuszom prewencji w patrolowaniu ulic miasta, a także będą wykorzystywane przez policjantów drogówki.

Wartość samochodów sięgnęła kwoty ponad 2 milionów złotych. Połowę całkowitej kwoty zakupu pokrył Urząd Miasta Krakowa, a druga połowa została przekazana przez Komendę Główną Policji.

Samochody są nowoczesne i ekologiczne. Każdą z toyot napędza silnik hybrydowy o pojemności 1,8 litra i mocy 122 koni mechanicznych. Pojazdy charakteryzują się też niską emisją dwutlenku węgla. Przy niewielkich prędkościach, auta napędza silnik elektryczny – cichy i przyjazny dla środowiska. To niezwykle ważne w Krakowie, który zmaga się z problemem dużego zanieczyszczenia powietrza.

- Dziękuję Panu Prezydentowi za zakup radiowozów, to już kolejny raz, kiedy policyjna flota powiększa się dzięki wsparciu władz miasta. W latach 2015 – 2019 na zasadzie współfinansowania zakupionych zostało 128 pojazdów służbowych, na co samorząd oraz rady dzielnic przeznaczyły łącznie ponad 5 milionów złotych. Nowoczesne radiowozy pozwolą krakowskim funkcjonariuszom szybciej dotrzeć na miejsce interwencji, bądź zdarzenia drogowego co będzie miało realne przełożenie na poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście.

Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, podczas swojego przemówienia wyraził nadzieję, że nowe auta będą dobrze służyć policjantom i strażnikom, którzy ściśle ze sobą współpracują, a ostatnie zmiany w przepisach ruchu drogowego z pewnością przełożą się na większą ilość pracy obu służb.

To nie ostatni w tym roku sprzęt dla krakowskiej Policji zakupiony na zasadzie współfinansowania. W najbliższych tygodniach rady i zarządy dzielnic przekażą 7 samochodów służbowych o wartości 610 000 zł.

(KWP w Krakowie/js)