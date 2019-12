Z nożem na kolegę. 19-latek zatrzymany przez policjantów za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 17.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zadziałali błyskawicznie i zatrzymali 19-letniego mieszkańca Nowej Soli, który ugodził nożem swojego kolegę. Potem uciekł, ale policjanci dobrze wytypowali podejrzanego. Praca policjantów doprowadziła do jego zatrzymania. W tej sprawie śledczy nadal zbierają materiał dowodowy.

W sobotnią noc z 14/15 grudnia ok. godz. 1:00 oficer dyżurny nowosolskiej jednostki został powiadomiony telefonicznie o ugodzeniu nożem młodego mężczyzny na ul. Szarych Szeregów w Nowej Soli. Na miejsce szybko zostały skierowane patrole policji. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce zastali 19-latka, który posiadał głębokie rany w okolicy brzucha i uda – był nieprzytomny. Natychmiast poszkodowanego pogotowie ratunkowe przewiozło do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej.

Policjanci natychmiast przystąpili do poszukiwania niebezpiecznego mężczyzny, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Do działań ruszyli funkcjonariusze kilku policyjnych pionów. Śledczy zabezpieczali materiał dowodowy na miejscu zdarzenia, który mógł doprowadzić do sprawcy. Funkcjonariusze zbierali także informacje w okolicy miejsca zdarzenia. Działania przyniosły szybki efekt. Rezultatem doskonałej pracy operacyjnej nowosolskich policjantów wydziału kryminalnego było zatrzymanie 19–latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Nowosolanin jest znany funkcjonariuszom, gdyż mimo młodego wieku ma już „bogatą” kartotekę policyjną. Ustalono, że mężczyźni prawdopodobnie pokłócili się między sobą, w wyniku czego nastolatek zadał ciosy nożem swojemu koledze. Usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

mł. asp. Renata Dąbrowicz - Kozłowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli