Dolnośląscy i niemieccy policjanci rozbili grupę zajmującą się kradzieżami luksusowych aut Data publikacji 18.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Niemiec rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami luksusowych samochodów oraz paserstwem części. Drogie pojazdy były kradzione na terenie Niemiec i Polski. W tej sprawie zatrzymano w sumie 7 osób, gdzie dwie z nich poszukiwane były Europejskimi Nakazami Aresztowania. Funkcjonariusze zabezpieczyli do tej pory skradzione części i podzespoły pochodzące z aut marki BMW, 2,5 tys. porcji handlowych marihuany, kokainę, sztucer z tłumikiem oraz tabletki ekstazy. O dalszym losie podejrzanych zdecyduje teraz sąd.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu oraz przy udziale funkcjonariuszy z Saksońskiego Krajowego Urzędu Kryminalnego, w wyniku sprawy operacyjnej zatrzymali 7 osób w wieku od 19 do 28 lat, podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami luksusowych samochodów. Ponadto osoby te trudniły się także paserstwem części pochodzących z przestępstwa.

Jak ustalili funkcjonariusze zatrzymani kradli te pojazdy z terenu Polski i Niemiec. Dwie osoby z zatrzymanych były poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania. W wyniku sprawdzeń miejsc zamieszkania zatrzymanych policjanci zabezpieczyli części i podzespoły pochodzące z pojazdów marki BMW skradzionych na terenie Niemiec, Polski i Czech. Funkcjonariusze znaleźli także broń palną w postaci sztucera z tłumikiem, 62 sztuki amunicji do kbks, środki odurzające w postaci marihuany w ilości z której mona było uzyskać 2,5 tys. porcji handlowych, kokainę i 25 tabletek ekstazy.

Część z zatrzymanych osób trafiła już do tymczasowego aresztu. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci podejrzewają, że grupa mogła ukraść w sumie kilkadziesiąt takich luksusowych samochodów. W tej chwili szacowane są straty. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w Bolesławcu, a także niemieccy policjanci.

O losie podejrzanych zdecyduje teraz sąd. Zatrzymanym może grozić kara nawet do 10 lat.

(KWP we Wrocławiu/js)