Napadali udając policjantów - CBŚP rozbiło gang Data publikacji 18.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP przy wsparciu policjantów z KWP w Krakowie oraz KPP w Nowym Targu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o brutalne rozboje i kradzieże z włamaniami. Łupem padały głównie pieniądze oraz wartościowa biżuteria. Pokrzywdzeni, którzy nie chcieli wydać swojego dorobku byli bici. Według pokrzywdzonych napastnicy używali elementów wyposażenia policyjnego.

Policjanci z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prowadzą od początku 2019 roku śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie tej grupy są podejrzani o brutalne napady rabunkowe w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2016-2018. Wówczas mogło dojść do co najmniej 20 napadów rabunkowych. Członkowie grupy podejrzani są również o dokonanie co najmniej 50 kradzieży z włamaniem. Ofiary były typowane wśród osób majętnych, zajmujących się m.in. handlem walutami, złotem, nieruchomościami czy też takie, które z różnych względów mogły posiadać większą ilości gotówki w miejscu zamieszkania. Łupem padały głównie pieniądze i wartościowa biżuteria. Z relacji ofiar wynika, że napastnicy byli wyposażeni m.in. w odzież z napisami „Policja”, „CBŚ” lub identyfikatory indywidualne funkcjonariuszy. Posiadali przy sobie broń, paralizatory, kajdanki, opaski zaciskowe, łomy czy taśmy klejące. Po napadzie odjeżdżali często samochodem swoich ofiar.

W wyniku przeprowadzonych na terenie niemal całego kraju realizacji zatrzymano łącznie 14 osób. Działania zostały przygotowane i zrealizowane w sposób niezwykle precyzyjny, ponieważ mężczyźni byli podejrzani o dokonywanie przestępstw w sposób bezwzględny, a dodatkowo istniało przypuszczenie, że mogą posiadać broń. Aby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko do akcji włączyli się policjanci z zespołów specjalnych kilku zarządów CBŚP. Podczas działań prowadzonych na przestrzeni kilku miesięcy zabezpieczono 6 jednostek broni palnej, kilkadziesiąt sztuk amunicji oraz środki odurzające i substancje psychotropowe. Zabezpieczono mienie w łącznej wartości około 730 tys. zł.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym trudniącej się dokonywaniem rozbojów oraz kradzieży z włamaniem. Dwóch z zatrzymanych, jest podejrzanych o kierowanie tą grupą. Wobec 13 podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Wśród podejrzanych o udział w tej grupie znajdują się osoby wcześniej karane m.in. za udział w innej zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenia osób dla okupu, rozboje czy obrót narkotykami.

Rozwiązanie tej sprawy nie byłoby możliwe, gdyby nie praca oraz duże zaangażowanie policjantów poszczególnych jednostek Policji na terenie kraju, gdzie dochodziło do tych przestępstw, w tym funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, gdzie na podstawie przeprowadzonych czynności oraz zabezpieczonego materiału dowodowego doprowadzono do pierwszych zatrzymań w sprawie.