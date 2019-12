Wprowadzali do obrotu znaczne ilości narkotyków Data publikacji 18.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziesięć osób zatrzymanych oraz zabezpieczona amfetamina, marihuana, haszysz to wynik ostatnich działań stołecznych policjantów z wydziału do walki z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze rozbili kolejną grupę podejrzaną o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków na terenie podwarszawskich miejscowości. Wszyscy usłyszeli już w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarzuty. Może im grozić kara nawet do 12 lat więzienia.

Policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową ustalili, że grupa osób może zajmować wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Z informacji funkcjonariuszy wynikało, że na terenie podwarszawskich miejscowości rozprowadzana jest amfetamina, mefedron, tabletki ekstazy i inne zabronione substancje, a z procederu tego uczyniono stałe źródło dochodu.

Żmudna praca operacyjna i procesowa oraz współpraca w tym zakresie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie przyniosła efekty. Funkcjonariusze wytypowali osoby, które uczestniczyły w przestępczym procederze oraz miejsca, w których mogą przebywać oraz przechowywać narkotyki, a nawet je produkować, a prokurator wystąpił z nakazem ich zatrzymania.

Przygotowano działania, do których zaangażowano policjantów z samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego w Warszawie oraz BOA KGP. Funkcjonariusze równocześnie weszli do kilku miejsc na terenie powiatu pruszkowskiego. Zostało zatrzymanych 10 mężczyzn, a w miejscach ich zamieszkania zabezpieczono narkotyki. Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, piwnic, pojazdów policjanci znaleźli między innymi amfetaminę, marihuanę, haszysz oraz 2 kilogramy substancji sypkiej, którą przesłano do dalszych badań. Funkcjonariusze przejęli także wagi oraz odczynniki chemiczne mogące świadczyć o przetwarzaniu substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do Komendy Stołecznej Policji, gdzie wykonano z nimi czynności procesowe. Zebrany przez policjantów i prokuratora materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 9 mężczyznom. Większość z nich dotyczy wprowadzania do obrotu narkotyków i uczynienie z tego procederu stałego źródła dochodu. Prokurator Okręgowy w Warszawie przedstawił w sumie 18 takich zarzutów. Inne dotyczą między innymi udzielania środków odurzających oraz produkcji amfetaminy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że te nielegalny proceder mógł trwać przez kilka miesięcy ostatniego roku, a odbiorcami narkotyków byli głównie mieszkańcy powiatu pruszkowskiego.

Wobec czterech mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt, a pięciu objęto policyjnym dozorem. Za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

To już kolejne osoby, które mają na swoim koncie obrót narkotykami na dużą skalę, zatrzymane przez stołecznych policjantów z wydziału „antynarkotykowego” w ostatnim czasie. Sprawa prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie ma charakter rozwojowy.

Tekst : podinsp. Magdalena Bieniak

Film montaż : nadkom. Jarosław Florczak, realizacja: podinsp. Magdalena Bieniak, nadkom. Jarosław Florczak, nadkom. Jarosław Sawicki, asp. sztab. Tomasz Oleszczuk

Foto: podinsp. Magdalena Bieniak, nadkom. Jarosław Florczak, nadkom. Jarosław Sawicki