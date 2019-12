Policyjne STOP dla nienawiści Data publikacji 18.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ochrona praw człowieka, przepisy i normy z nią związane, a także kwestia procesu integracji cudzoziemców przebywających w regionie lubuskim, były tematem dyskusji zorganizowanego przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Gorzowie Wlkp. Swoimi spostrzeżeniami w trakcie forum dzielili się policjanci, eksperci oraz praktycy zajmujący się tą tematyką.

Przypadająca na 10 grudnia rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz obchody Dnia Praw Człowieka w Policji, stały się okazją do zorganizowania spotkania nawiązującego do tej tematyki. Forum dyskusyjne pn. „Prawa Człowieka w działaniach lubuskiej Policji” zorganizowane zostało z inicjatywy Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Gorzowie Wlkp. stając się okazją do wymiany zdań na temat równego traktowania i etyki zawodowej.

W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji oraz kierownicy podległych jej jednostek. Na sali nie zabrakło policjantek i policjantów zajmujących się opisaną tematyką. Wśród zaproszonych gości znaleźli się eksperci mogący podzielić się istotną wiedzą i doświadczeniami. Do obecnych zadań spoczywających na policyjnej formacji odniósł się p.o. Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Gorzowie Wlkp., nadkom. Sławomir Konieczny. Kwestie prawne, obowiązujące normy i przepisy rekomendowane przez Unię Europejską przybliżyła funkcjonariuszom dr Aleksandra Szczerba-Zawada - pracownik naukowy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., znawca tematu i autorytet w tej dziedzinie. Działalność fundacji „Fotismos”, prowadzącej prace w ramach „Lubuskiej Inicjatywy Integracji Cudzoziemców”, opisał jej prezes, ks. Artur Graban.

Jak wynika z aktualnych danych, w województwie lubuskim, z zamiarem podjęcia pracy lub czasowego pobytu, przebywa około 80-100 tys. cudzoziemców. Osoby te sukcesywnie stają się częścią naszej społeczności. Obecność tak licznej grupy wiążę się z potrzebą zagwarantowania jej bezpieczeństwa, usprawnienia przekazu informacji, a w razie takiej konieczności szybkiego i skutecznego reagowania na przypadki łamania prawa. Dzięki nawiązanym relacjom i podnoszeniu kompetencji przez lubuskich policjantów zadania to staje się możliwe do wykonania, a jego realizacji towarzyszy poszanowanie praw i godności drugiego człowieka.

nadkom. Sławomir Konieczny

p. o. Pełnomocnik ds. OPC KWP w Gorzowie Wlkp.