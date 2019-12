Nowe radiowozy dla kujawsko-pomorskiego garnizonu Data publikacji 18.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do garnizonu kujawsko-pomorskiego przyjechały już nowe radiowozy. Oznakowane auta marki Kia Ceed i VW Caddy już trafiają do komend miejskich i powiatowych Policji. Do Torunia i Świecia trafią też nowe volkswageny transportery, których zakup w połowie sfinansowały samorządy.

26 nowych radiowozów zakupiono ze środków z „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020". To 18 sztuk automatycznych i manualnych kia ceed oraz 8 sztuk automatycznych vw caddy przystosowanych do przewozu osoby zatrzymanej. Zakup jednego vw to niebagatelna kwota ponad 160 tys. złotych. Wkrótce radiowozy te pojawią się na ulicach miast i miasteczek naszego województwa i jeździć będą zwłaszcza w służbie patrolowej.

Oprócz tych radiowozów będą też nowe, oznakowane marki VW Transporter wartości ponad 200 tys. złotych każdy, których zakup sfinansowały w połowie samorządy. I tak dwa takie radiowozy pojadą do Torunia, gdzie Urząd Miasta Torunia przekazał na ich zakup kwotę 170 tys. złotych, a jeden do Świecia, gdzie samorządy różnych gmin wspólnie przekazały łącznie 90 tys. złotych.

(KWP w Bydgoszczy / mw)