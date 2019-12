Zatrzymany 25-letni nożownik Data publikacji 18.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj (17.12.2019 r.) około godz. 18:00 na przystanku przy ulicy Dunikowskiego czekał 27-letni mężczyzna. Kiedy podjechał tam autobus linii 123, wysiadł z niego 25-latek. Między mężczyznami doszło natychmiast do bójki, w trakcie której młodszy z mężczyzn wyjął nóż i ugodził przeciwnika w nogę.

Po zadaniu ciosu 25-latek zbiegł a ranny 27-latek podszedł po pomoc do pobliskiego sklepu, skąd został zabrany pogotowiem do jednego z krakowskich szpitali. Tam przeszedł zabieg operacyjny ratujący życie – miał bowiem przeciętą tętnicę udową.

Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci. Przez kilka godzin kryminalni z VII komisariatu prowadzili intensywne czynności. Ustalali i rozpytywali świadków, przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i penetrację okolicy, gdzie znaleźli i zabezpieczyli porzucony przez sprawcę nóż. Mundurowi przeczesywali także teren w poszukiwaniu 25-latka, użyli także psa tropiącego.

Śledczy przeglądnęli tymczasem nagrania z monitoringu z autobusu, którym sprawca przyjechał na miejsce zdarzenia. Z zapisu video wyodrębniono wizerunek nożownika, który rozesłano do patroli. Szybko ustalono tożsamość poszukiwanego i tuż przed północą policjanci wkroczyli do jego mieszkania na jednym z nowohuckich osiedli. 25-latek trafił na noc do pomieszczeń dla zatrzymanych w komendzie wojewódzkiej. Policjanci przekazali zebrane materiały do Prokuratury Rejonowej w Nowej Hucie. Tam również zostanie dziś doprowadzony na przesłuchanie zatrzymany mężczyzna, któremu prokurator przedstawi zarzuty. Wstępne ustalenia wskazują na to, że obaj mężczyźni starli się w związku z konfliktem o kobietę.

(KWP w Krakowie/js)