Już za chwilę Święta. Przygotuj się do świątecznego wyjazdu, aby bezpiecznie dotrzeć do najbliższych Data publikacji 18.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia, czas rodzinnych spotkań, podczas których często mamy okazję zobaczyć się z bliskimi. Jednak, aby zasiąść przy świątecznym stole, czeka nas wiele przygotowań i podróży z tym związanych. Ruch na drogach już teraz jest większy niż zazwyczaj i z każdym dniem będzie bardziej wzmożony, ponieważ coraz więcej osób będzie wybierać się do swoich rodzin. Oczywiście nad bezpieczeństwem podróżnych każdego dnia czuwać będą policjanci. Jednak warto samemu odpowiednio przygotować się do wyjazdu, żeby móc bez przykrych niespodzianek dotrzeć do najbliższych i spokojnie spędzić Święta. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszej podróży w dużej mierze zależy od nas samych.

Tłok na parkingach przed galeriami handlowymi, wzmożony ruch na ulicach, w sklepach, wszechobecny pośpiech widoczny wśród osób poruszających się po chodnikach to wyraźny zwiastun zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Te wyjątkowe dla wielu z nas dni poprzedzone są jednak mnóstwem gorączkowych przygotowań i zakupów, które często z braku czasu realizujemy na ostatnią chwilę.

Niestety pośpiech i roztargnienie nie sprzyja naszemu bezpieczeństwu. Jeśli dodamy do tego dużą ilość pojazdów na drogach i warunki atmosferyczne utrudniające życie kierowcom, zastamy sytuację, która wymaga konkretnych działań z naszej strony, aby w tym szczególnym okresie móc bezpiecznie podróżować.

Dolnośląscy policjanci, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo osób przemieszczających się po drogach naszego województwa, przypominają kilka zasad pozwalających zminimalizować możliwość zaistnienia przykrych niespodzianek podczas wyjazdu, czy to na przedświąteczne zakupy, czy w odległe zakątki Polski celem odwiedzenia bliskich.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszej podróży w dużej mierze zależy od nas samych. By bez przeszkód dojechać na miejsce świątecznych spotkań i wrócić później do domu, musimy odpowiednio przygotować nasz pojazd i nas – kierowców do jazdy. Jak to zrobić? Oto kilka zasad:

przygotujmy nasz samochód: wymieńmy opony na zimowe (jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy), sprawdźmy oświetlenie, pióra wycieraczek i płyny, które powinny być przystosowane do niskich temperatur,

sprawdźmy niezbędne dokumenty, które mogą być potrzebne w razie kontroli m.in. prawo jazdy,

przed wyjazdem zaplanujmy trasę i czas przejazdu – pamiętajmy o częstych przerwach, które pozwolą zachować koncentrację nawet podczas długiej podróży,

podczas jazdy zawsze korzystajmy z pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci,

sprawdźmy prognozę pogody – warunki atmosferyczne mają duży wpływ na zachowanie nasze oraz naszego pojazdu na drodze,

przestrzegajmy ograniczeń prędkości. W okresie zimowym niezwykle ważne jest dostosowanie jej do panujących warunków atmosferycznych i drogowych,

wyruszając w trasę bądźmy wypoczęci, a przede wszystkim trzeźwi,

zaopatrzmy się w skrobaczkę do szyb i szczotkę do odśnieżania, bez tych akcesoriów wyruszenie w podroż może okazać się niemożliwe.

Stosując się do powyższych wskazówek, zwiększamy szansę na to, by nasza podróż przebiegnie bez przykrych niespodzianek i Święta będą mogły być spokojne, rodzinne i przede wszystkim bezpieczne.

(KWP we Wrocławiu / mg)