Policjanci uratowali 52-latkę Data publikacji 18.12.2019 Dzięki szybkiej interwencji nowotarskich policjantów nie doszło do tragedii. Funkcjonariusze uratowali życie 52-letniej kobiety, która chciała popełnić samobójstwo. Na szczęście pomoc nadeszła w porę, a kobieta została przekazana pod opiekę specjalistów.

17 grudnia br., przed południem, policjanci z nowotarskiej komendy otrzymali informację o próbie samobójczej podjętej przez 52-letnią kobietę. Funkcjonariusze natychmiast pojechali pod wskazany adres na terenie gminy Nowy Targ. Przed budynkiem zastali siostrę kobiety, która potwierdziła że 52-latka jest w domu. Policjanci natychmiast pobiegli do środka. W jednym z pomieszczeń na podłodze znaleźli kobietę, która traciła przytomność i miała rany cięte na ręce. Funkcjonariusze bezzwłocznie udzielili jej pomocy zakładając opatrunki i opaską uciskową skutecznie zatamowali krwawienie. Policjanci do czasu przyjazdu karetki cały czas kontrolowali jej funkcje życiowe. Kobieta została przekazana załodze karetki pogotowia ratunkowego i przewieziona do szpitala. Dzięki reakcji siostry, szybkiej i zdecydowanej interwencji i reakcji policjantów, kobieta przeżyła.

(KWP w Krakowie / mw)