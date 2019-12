Zatrzymani w związku z katastrofą w Szczyrku Data publikacji 19.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zatrzymali trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym zdarzenia, które miało miejsce 4 grudnia 2019 roku w Szczyrku. Zatrzymani usłyszą zarzuty popełnienia czynu z art. 163 kk, polegającego na sprowadzeniu pożaru i zawaleniu się budynku w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z wydziału kryminalnego i z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą bielskiej komendy miejskiej oraz mundurowi z Komisariatu Policji w Szczyrku zatrzymali trzech mężczyzn. To prezes firmy budowlanej, która zleciła przewiert pod ul. Leszczynową oraz dwaj pracownicy firmy specjalizującej się w przewiertach podziemnych, którzy wykonywali to zlecenie.

W sprawie katastrofy, do której doszło 4 grudnia br. w Szczyrku prowadzone jest śledztwo z art. 163 kodeksu karnego, polegającego na sprowadzeniu pożaru i zawaleniu się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób, a tym 4 dzieci. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 12 lat więzienia.

