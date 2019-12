Lubuska grupa SPEED – skuteczna i bezwzględna dla drogowych piratów Data publikacji 19.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Bezwzględni dla drogowych piratów, szybcy i profesjonalni – to policjanci lubuskiej grupy SPEED, która od kilku miesięcy działa w województwie. Już ponad 3 tys. kierowców przekonało się o ich skuteczności. W rękach funkcjonariuszy nowoczesne radiowozy z pomocą których mogą zatrzymać najbardziej nieodpowiedzialnych kierowców. By skutecznie i bezpiecznie reagować na drogowe piractwo, policjanci szkolą swoje umiejętności.

Grupa SPEED powstała, by wychwytywać najbardziej agresywne zachowania na drodze. Grupa specjalistów ruchu drogowego wspomaga swoich kolegów we wszystkich jednostkach województwa. Są kierowani w miejsca najbardziej niebezpieczne, gdzie dochodzi do łamania przepisów prawa. Już kilka miesięcy działania tych funkcjonariuszy pokazuje, że powołanie takiej grupy było niezbędna. Funkcjonariusze wielokrotnie zatrzymywali kierowców za niebezpieczne wyprzedzanie, czy ponad dwukrotne przekraczanie dozwolonej prędkości. Ale to tylko część ich pracy. Ta najbardziej niebezpieczna i wymagająca to pościgi za drogowymi szaleńcami.

Lubuscy policjanci ćwiczą swoje umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Wszystko po to, by podczas realnych działań bezpiecznie reagować. Uciekający kierowca nie kalkuluje. Policjanci muszą zachować zimną krew. Dlatego istotne jest przygotowanie do takich działań. Funkcjonariusze ruchu drogowego lubuskiej komendy szkolą policjantów z całego garnizonu. Mundurowi podnoszą swoje umiejętności, by na drogach pracować w sposób profesjonalny.

Policjanci grupy SPEED ukarali już ponad 3 tys. kierowców, którzy przekonali się o skuteczności działań. To najbardziej niezdyscyplinowanie kierowcy. Spotkanie z policjantami kończyło się zazwyczaj najwyższym mandatem czy wnioskiem do sądu. W swoich działaniach na rzecz bezpieczeństwa funkcjonariusze są zdeterminowani. Wyszkoleni i gotowi do działań, pełnią służbę na lubuskich drogach, by reagować na nieodpowiedzialnych kierowców.

podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.