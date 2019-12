Policjanci pomogli potrzebującemu mężczyźnie Data publikacji 19.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Jasienicy Rosielnej pomogli jednemu z mieszkańców tej gminy. Trudną sytuacją mężczyzny zainteresował się st. sierż. Marcin Blicharczyk, który pełni obowiązki dzielnicowego na tym terenie. Funkcjonariusze zakupili mężczyźnie żywność, środki czystości, telewizor i zapewnili drewno na opał.

Wczoraj, 18.12.br., policjanci z Posterunku Policji w Jasienicy Rosielnej odwiedzili 50-letniego mieszkańca tej gminy. Przekazali mężczyźnie zakupioną przez nich żywność, środki czystszości i telewizor. Funkcjonariusze zapewnili samotnie mieszkającemu 50-latkowi drewno na opał. Mężczyzna nie krył swojego wzruszenia i był bardzo wdzięczny policjantom za okazaną mu pomoc.

Potrzebę udzielenia wsparcia dostrzegł st. sierż. Marcin Blicharczyk, pełniący obowiązki dzielnicowego. Podczas odwiedzin posesyjnych zwrócił uwagę na trudną sytuację materialną samotnie mieszkającego mężczyzny. I to z jego inicjatywy zrodził się pomysł, by wyciągnąć do niego „pomocną dłoń”. Funkcjonariusze z posterunku Policji złożyli dobrowolne datki, za które zakupili żywność, środki czystości i telewizor dla 50-latka.

Ponadto dzięki dobroczynności różnych osób, funkcjonariusze zapewnili mu drewno na opał i paczkę z żywnością. Mężczyzna będzie ją otrzymywał raz w tygodniu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w bezinteresowną pomoc i przyczynili się do tego, że na twarzy 50-latka pojawił się uśmiech.

Gdy widzimy, że w naszym otoczeniu są osoby potrzebujące pomocy, nie bądźmy na to obojętni. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie im jej zapewnić, to poinformujmy o tym odpowiednie instytucje.

(KWP w Rzeszowie / mw)