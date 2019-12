„Kiedy wróci tata?” Jesteśmy dla Was...zawsze Data publikacji 19.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Coraz Bliżej Święta. Przyśpieszone tempo życia jest już aż nadto widoczne. Każdy chce zdążyć na czas, aby ten jeden z najważniejszych okresów w roku przebiegł najpiękniej jak tylko może. Jednak kiedy jedni będą łamać się opłatkiem w wigilijny wieczór, inni w tym czasie będą strzegli ich bezpieczeństwa. Pamiętajmy zatem o policjantach, którzy nieustannie pełniąc służby, bardzo często pozbawieni są okazji do tego, aby te magiczne dni spędzać ze swoimi bliskimi.

W powietrzu już czuć zbliżającą się magię Świąt Bożego Narodzenia. Gęstniejące ulice, wypełniające się galerie handlowe i sklepy, świąteczne ozdoby, ludzie, którzy częściej niż zwykle uśmiechający się do siebie. To już ostatnie momenty przygotowań do jednego z najpiękniejszych okresów w roku. Nic zatem dziwnego, że każdy ten czas chce wypełnić najlepiej, jak tylko potrafi. Za kilka dni wigilijną wieczerzą rozpocznie się ten piękny czas. To moment rodzinnych zgromadzeń refleksji i radości. Okazja do spotkań pełnych pozytywnych emocji, wrażeń i uczuć. Warto jednak pamiętać, że są takie grupy zawodowe, które okazji do przeżywania tych wspaniałych emocji i wrażeń są pozbawieni. Jedną z nich są policjanci. Kiedy już na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, a większość z nas będzie łamać się opłatkiem, to właśnie oni będą dbali spokój i bezpieczeństwo nas i naszych bliskich. Nie da się w pełni oddać tego, co czują w tym momencie policyjne rodziny, kiedy podczas zasiadania do świątecznego stołu, matki, ojcowie czy dzieci pełnią właśnie służbę.

Z pewnością dumę za to, że zdecydowali się podjąć tej niełatwej misji i niejednokrotnie przedkładać dobro osobiste nad inne. Ale czy kilkuletnie dziecko potrafi to pojąć? Czy zdajemy sobie sprawę, co czuje córeczka lub synek, kiedy podczas tych magicznych, świątecznych chwil mama lub tata w tym czasie pełni służbę? Świadome wybory ich rodziców w podjęciu takiej decyzji nie mogą być wypominane przez innych jako argumenty świadczące o tym, że sami tego chcieli. Oczywiście, chcieliśmy i jesteśmy z tego dumni. Ale niech chociaż przez chwilę wspomnienie o służbie policjantów, zwłaszcza w takie dni, będzie drobnym wyrazem wdzięczności za to, co robimy. To najlepsza zapłata od społeczeństwa.

Namiastką tego, co dzieje się w sercach najmłodszych przedstawicieli policyjnej rodziny jest zachowanie 6-letniej Majki- córki lubuskiego policjanta. W klipie reżyserowanym, ale gdzie z pewnością zupełnie autentyczne były emocje wyrażane w słowach dziewczynki, w transparenty sposób przekazywane widzom, chcieliśmy właśnie pokazać co czują bliscy funkcjonariuszy.

Dumni ze swojej służby, w codziennych nieprzewidywalnych sytuacjach stawiamy czoła najtrudniejszym wyzwaniom. Wszystko dla dobra społeczeństwa, któremu zobowiązaliśmy się służyć. Niech choć na chwilę ten magiczny, świąteczny czas przyniesie społeczną wdzięczność za to, co robimy. Ten klip ma w tym pomóc.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / mg)