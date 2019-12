Rozbierzcie naszą choinkę na święta! Apel olsztyńskich policjantów Data publikacji 19.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny policjanci z Warmii i Mazur zwrócili się z przedświątecznym apelem do mieszkańców, aby ci rozebrali przygotowane przez funkcjonariuszy choinki z odblaskowych ozdób. Każdy, komu taki służący poprawie widoczności na drodze element jest potrzebny, może bezkarnie podejść i zabrać ze sobą jeden odblask. Musi tylko spełnić jeden warunek. Odblask musi od razu przypiąć sobie do kurtki lub torby albo jak najszybciej przekazać go osobie, której taka „ozdoba” się przyda.

W czwartek, 19.12.2019 r., przed południem, przed budynkami Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie stanęły odblaskowe choinki. Drzewka przystrojone zostały przez policjantów i pracowników Policji odblaskowymi elementami w różnych kształtach i kolorach. Każda osoba, która potrzebuje takiego odblasku, bo jeszcze go nie ma albo potrzebuje go ktoś z jej bliskich, może podejść do tych drzewek i zupełnie bezkarnie wziąć sobie taką "ozdobę". Musi tylko spełnić jeden warunek! Odblask musi od razu przypiąć sobie do kurtki lub torby albo jak najszybciej przekazać go osobie, której ta „ozdoba” się przyda. Akcja potrwa przez cały dzień, do momentu aż z choinek znikną wszystkie odblaski.

Najlepszym prezentem, jakim można obdarować drugą osobę, jest troska o jej bezpieczeństwo. A czasami wystarczy bardzo niewiele, by skutecznie o nie zadbać. Jak choćby podczas spaceru po zmroku, kiery jeden element wyróżniający osobę na drodze, odblask lub jakieś inne świecidełko, sprawia, że pieszy jest widoczny dla kierowcy ze znacznie większej odległości.

Odblask to nie tylko ozdobna zawieszka na kurtce, to element, który ma realny wpływ na bezpieczeństwo pieszego na drodze.

Cieszy to, że świadomość mieszkańców regionu o tym fakcie wzrasta. W 2015 roku w przepisach dotyczących ruchu drogowego widniał już zapis, że poruszanie się poza obszarem zabudowanym bez odblasków jest wykroczeniem. Wtedy policjanci w trakcie służb odnotowali ponad 2000 takich wykroczeń. Ta liczba z roku na rok malała i pod koniec 2019 roku spadła do nieco ponad 500 odnotowanych pieszych, którzy złamali przepisy idąc drogą bez elementu odblaskowego.

W 2019 roku od stycznia do listopada doszło na Warmii i Mazurach do 194 wypadków z udziałem pieszych. To mniej niż w 2018 roku, kiedy w analogicznym okresie było ich 236. Za 54 z nich odpowiedzialni byli piesi (w 2018 r. za 62). Do 110 z nich w tym roku doszło na przejściu dla pieszych (w roku ubiegłym było ich 115).

Zgodnie z prawem, każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Posiadanie elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 150 metrów. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie. Sytuacje, w której należy nosić elementy odblaskowe nie powinny ograniczać się tylko do obszaru niezabudowanego. Nawet w mieście, w świetle latarni, pieszy jest bardziej widoczny posiadając odblask, niż gdyby go nie miał.

Jesienią i zimą odblaski mogą uratować życie. Dlatego tak ważne jest, by o sile tego małego światełka przypominać przy każdej okazji. Boże Narodzenie to jedno z najbardziej rodzinnych świąt. Obdarowujemy wtedy najbliższe nam osoby. Najważniejszym prezentem dla każdego jest życie, warto więc o nie dbać.

W ferworze świątecznych przygotowań jesteśmy bardziej niż zwykle rozkojarzeni. Dlatego prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o koncentrację i rozwagę. A tych, którzy nie mają odblasków, zapraszamy do nas.

Kolejna odblaskowa choinka stanie także w piątek przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Wszyscy świećmy przykładem w święta!

