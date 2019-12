Napaść na policjanta, znieważenie i jazda po alkoholu - 35-latek zatrzymany przez funkcjonariuszy Data publikacji 19.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwa promile alkoholu miał w organizmie 35-latek, który nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed funkcjonariuszami. Na posesji mężczyzny, dwa amstafy ruszyły w stronę funkcjonariuszy. 35-latek został zatrzymany przez policjantów i grożą mu zarzuty związane z czynną napaścią, znieważeniem i kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości. Śledczy nadal zbierają w sprawie materiał dowodowy.

W środę (18 grudnia) policjanci ruchu drogowego podczas patrolowania okoli Krosna Odrzańskiego, chcieli zatrzymać do kontroli kierującego busem. Funkcjonariusze zawrócili za autem. Mężczyzna widząc to przyspieszył i po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymał się przed posesją. Wyskoczył z auta i zaczął uciekać. Gdy policjanci próbowali go zatrzymać, odepchnął jednego z nich i wbiegł do środka, gdzie znajdowały się dwa amstafy, które po komendzie wydanej przez mężczyznę, ruszyły w kierunku funkcjonariuszy. 35-latek wykorzystał to i uciekł do lasu.

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Po alarmie do pomocy stawili się policjanci wszystkich pionów. Mężczyzna szybko znalazł się w rękach policjantów. Był agresywny i nie reagował na polecenia wydawane przez policjantów. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 35-latka. Badanie wykazało, że miał dwa promile alkoholu w organizmie. Została mu także pobrana krew do badań na zawartość narkotyków. W sprawie tej prowadzone są czynności procesowe. Śledczy zbierają materiał dowodowy, który doprowadzi do postawienia 35-latkowi zarzutów czynnej napaści na funkcjonariuszy, znieważenia oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za te czyny grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)